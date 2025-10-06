Laura Gallego confiesa su amor por este pueblo de Cádiz: «Por mucho que viajo nunca encuentro uno tan bonito»

La cantante Laura Gallego ha vuelto a presumir de sus raíces gaditanas. En un vídeo publicado en el perfil de TikTok @hoy_conocemos ha artista (que muchos consideran sevillana) hace gala de sus orígenes.

Laura Gallego confiesa emocionada su amor por Algar, el pequeño municipio de la Sierra de Cádiz donde nació y creció:

«Yo estoy enamorada de mi pueblo, que es Algar, porque por mucho que viajo nunca encuentro uno tan bonito», afirma sonriente.

Con su naturalidad habitual, Laura explica que, aunque ha tenido la suerte de recorrer muchos lugares gracias a su carrera, siempre vuelve con el mismo sentimiento:

«He visto Roma, he visto París, he visto ciudades muy importantes y me sigo quedando con Sevilla. Así que mi pueblo es Algar y mi ciudad es Sevilla».

Un pueblo blanco

Algar, de poco más de 1.300 habitantes, es uno de esos pueblos blancos que parecen suspendidos entre la sierra y el embalse de Guadalcacín. Calles empinadas, fachadas encaladas y macetas en flor forman la postal que enamora a vecinos y visitantes. Desde el Mirador del Tajo del Águila se abre una de las vistas más espectaculares de la comarca, y el entorno invita a disfrutar de rutas de senderismo, paseos en kayak o una comida junto al pantano.

Gastronomía

La gastronomía local es otro de sus encantos: chacinas caseras, tagarninas, guisos serranos y dulces tradicionales que mantienen el sabor de la cocina de siempre. Y como buena gaditana, Laura Gallego lo sabe bien: en más de una ocasión ha contado que le encanta «volver a casa y reencontrarse con los sabores de su infancia».

Orgullo gaditano

Ganadora del programa «Se llama copla» en 2008, Laura Gallego ha consolidado una carrera que combina la copla clásica, el flamenco y la canción popular con una presencia constante en televisión y escenarios de toda España. Pero, pese a los focos y los viajes, mantiene intacto su orgullo por sus orígenes.

En sus redes sociales no es raro verla presumir de su acento y de su tierra. «Por mucho que viajo, nunca encuentro uno tan bonito», repite en el vídeo con una sonrisa que resume todo un sentimiento. Laura lo tiene claro y repite incansable que el lugar más bonito del mundo está en Algar, en Cádiz.

