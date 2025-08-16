Laura Gallego: «La copla siempre puede estar de moda»

Laura Gallego llega con su espectáculo 'En Concierto' a Cádiz. Este domingo, el Baluarte de la Candelaria se llenará de la música de copla en el espectáculo de la artista que reconoce que le hace «muchísima ilusión».

- ¿Cómo afronta el espectáculo de este domingo en Cádiz?

- Estamos preparando un show a conciencia, va a ser un espectáculo súper íntimo y súper bonito en el que estamos intentando que el público tenga el mayor protagonismo posible y que tenga participación constante. Quiero que sea un espectáculo a medida porque yo estoy enamorada de Cádiz, recibo siempre el cariño de todo el mundo cada vez que voy y me hace mucha ilusión que siempre me acompañe una afluencia de público grande cada vez que piso la capital de mi provincia me gusta hacer siempre cosas especiales. Volveré a Cádiz para cantar en el Teatro Falla en el próximo otoño-invierno en la gira de 'La Última Folclórica' pero en esta gira de verano me apetecía pasarme para hacer una previa y un repaso de todo lo que viene aconteciendo en mi vida profesional hasta el día de hoy.

- Con esta gira 'En Concierto', ¿qué respuesta estás sintiendo del público?

- Estoy felicísima porque en esta gira estoy recibiendo lo que esperaba, que es muchísimo cariño y una sensación increíble. En esta gira de verano le estoy mostrando a la gente una variedad, un abanico muy amplio de canciones y la gente lo está disfrutando muchísimo o así lo estoy entendiendo yo, yo estoy disfrutando mucho con el público porque todo el mundo está aceptando y queriendo todas y cada una de las canciones que traemos en el espectáculo.

- ¿Cuál será el próximo proyecto de Laura Gallego?

Después del verano hacemos 'La Última Folclórica' que es una nueva gira en la que vamos a intentar luchar por el género que yo defiendo porque me siento un poco en peligro de extinción. Hay poca gente ya que defienda la copla pero, sobre todo, es que no he encontrado nadie de mi edad o más joven que quiera dedicarse a esto. Por eso me he autodenominado 'La última folclórica'.

- ¿Es la copla un género que se está perdiendo?

- Yo tengo 30 años, me siento súper joven y defiendo un género súper antiguo. Es verdad que nos hemos acostumbrado a gente joven defendiendo copla, pero cada vez estoy notando menor cantidad de gente que se dedica o que quiere dedicarse a esto. Hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta la música pero a la copla se está dedicando cada vez menos gente. Yo intento hacer una búsqueda de cantera o de relevo y me encuentro que no lo hay, que no encuentro a nadie que sea como yo o más joven que se dedique a esto. A mí lo que me interesa es que este género no muera y, como estoy viendo que no encuentro a gente, pues vamos a motivar a la posible cantera diciendo que soy la última. Es como una llamada de atención

- Una llamada de auxilio también ¿no?

- Sí, también. Es un grito desesperado para que la gente reaccione y diga «oye si esta mujer con la edad que tiene interpreta este género ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?». Yo lo que voy reivindicando con esto es que la copla siempre puede estar de moda, la copla pega con todo. En el show te puedes encontrar copla que mezclo con jazz, con blues, incluso en la nueva propuesta que haremos justo después del verano, mezclo la copla con música electrónica, con tango argentino con todos los tipos de géneros musicales para que todo el mundo entienda que la copla pega con todo y que siempre puedes encontrar en la copla algo que te guste.

- Y aún así has conseguido conquistar al público con un género que parece que se está perdiendo

- Siempre digo un poco a modo de guasa que, como no hay competencia, el que se dedique a la copla va a triunfar. Es como si nadie vendiera frigoríficos y de repente tú pones una tienda de frigoríficos. Está muy bien porque no te falta el trabajo, es algo súper agradecido, el tipo de público también es increíble. Estoy verificando en los últimos años que la copla tiene todas las franjas de edades porque es un género que, además de ser historia de nuestro país, es recuerdo imborrable de la mente de todas las generaciones. Todos tenemos algún fragmento, alguna frase de cualquier copla que te cantaba tu vecina, tu abuela, tu madre. En algún momento todos tenemos algún punto de conexión con este género que forma parte de la infancia de muchas generaciones.

- ¿Ves en el público interés de gente más joven?

- Claro. Yo antes no me fijaba demasiado en las franjas de edad o en el tipo de gente que venía a los conciertos. A mí me hacía feliz que estuviera el concierto lleno y que todo el mundo se lo pasara bien, pero es verdad que estoy redescubriendo un poco el tipo de público que viene a verme y están las niñas o los niños que quieren ser como yo y que se quieren vestir como yo y quieren cantar como yo, luego está la gente de mediana edad que tiene en la retina o en la memoria alguna copla o alguna frase o le une algún recuerdo de melancolía a su infancia o a su juventud, y luego también están los mayores, que hay un porcentaje bastante alto de público de madres y de abuelas que han mamado este género y que le tienen muchísimo cariño y lo apoyan para que no se pierda.

