En este pueblo de Cádiz puedes disfrutar de un auténtico baño árabe de la época de Al-Ándalus: un oasis de paz que mucha gente desconoce

La provincia de Cádiz cuenta con un gran número de pueblos que son conocidos por su encanto y su belleza. Uno de ellos, además, es una opción muy recomendable para aquellas personas que necesiten liberar un poco de estrés, pues cuenta con un espectacular baño árabe que ofrece una experiencia única.

El municipio en cuestión es Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más conocidos de Cádiz donde es posible realizar un Hammam. Se trata de un baño árabe que consta de diferentes procesos y que combina la limpieza corporal con la relajación y el bienestar.

Un oasis de paz en la provincia de Cádiz

El Hammam de Vejer se encuentra en un lugar privilegiado del municipio, situado entre el Castillo y la Iglesia del Divino Salvador. En cuanto a las instalaciones, todos los espacios fueron diseñados por Ellie Cormié y cuentan con una decoración de estilo árabe que se asemeja mucho a la de los palacios de andalusíes, lo que permite que las personas que lo visitan puedan tener la sensación de estar en la época de Al-Ándalus.

¿En qué consiste el Hammam?

El ritual Hammam consta de varios procesos. El circuito comienza en una piscina de agua templada llamada Tepidarium y prosigue en el Caldarium, una pileta de agua caliente. Tras abandonar esta zona, las personas que realizan el ritual deben ir al baño turco para exfoliar la piel y eliminar las células muertas.

El último proceso del Hamman tiene lugar en el Frigidarium, una piscina de agua fría. Después, y a modo de broche final, los visitantes pueden disfrutar de un té marroquí en una zona de relax. El circuito completo tiene una duración de 90 minutos y se puede realizar con total libertad.

Sus beneficios para la salud

Las diferentes inmersiones a las que se someten las personas que realizan un Hammam proporcionan una serie de beneficios físicos muy importantes. Este tratamiento permite mejorar el sistema cardiorrespiratorio, dilatar los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y reducir el estrés, entre otros beneficios.

Se trata de un plan perfecto para las personas que quieran desconectar del mundo durante una hora y media en un lugar único donde es posible encontrar paz, salud y bienestar. La experiencia, además, se puede complementar con la visita a Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más encantadores de Cádiz.