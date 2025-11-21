Un pueblo de Cádiz encenderá su alumbrado navideño este fin de semana con degustaciones de pestiños y actuaciones musicales

La magia de la Navidad llegará este fin de semana a un pueblo de Cádiz. Se trata de San Roque, que este sábado 22 de noviembre realiza el tradicional encendido del alumbrado. Más de un millón de puntos de luz, además de un espectacular árbol transitable de 20 metros, iluminarán las diferentes calles y plazas del municipio durante estas fechas tan señaladas.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la Alameda Alfonso XI y contará con varias actividades programadas por el ayuntamiento sanroqueño para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de una tarde única llena de ilusión, desde animaciones de todo tipo hasta degustaciones gastronómicas.

Programación de encendido del alumbrado

Las personas que asistan al acto del encendido navideño podrán disfrutar de una fantástica degustación de pestiños, uno de los dulces más típicos de esta época del año, además de una actuación en directo de varios grupos de Power Dance, una academia de baile local que realizará una coreografía para la ocasión.

El evento también contará con animaciones infantiles y supondrá la apertura oficial del Parque Infantil, una zona de ocio pensada para los más pequeños que permanecerá abierta hasta el próximo Día de Reyes y que contará con una pista de patinaje y un tiovivo, entre otros.

Imagen del cartel del evento ayto. san roque

San Roque, ciudad de la Navidad

El encendido del alumbrado y la apertura del Parque Infantil supondrá el inicio de la amplia programación navideña de la localidad. Bajo el lema «San Roque Ciudad de la Navidad», este año se celebrarán más de 30 actividades en todo el pueblo que se prolongarán hasta el próximo 7 de enero.

Imagen del encendido de Navidad del pasado año ayto. san roque

Según ha informado el ayuntamiento, la programación incluye la celebración de zambombas, fiestas infantiles, belenes vivientes, concursos de repostería, preuvas, campanadas infantiles, arrastre de latas, espectáculos musicales infantiles, carteros reales o la clásica cabalgata de Reyes, entre otros eventos.

Juan Carlos Ruiz Box, alcalde de la localidad, afirmó que la preparación de las fiestas navideñas es un trabajo ilusionante y motivador, afirmando que se vivirán «momentos especiales pensados para todos: niños, jóvenes y adultos», pues se trata de una oferta pensada para toda la familia.