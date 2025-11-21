El festival de cortadores de jamón de San Fernando tiene nueva fecha: habrá degustaciones y actuaciones musicales

Los enamorados del jamón tienen una cita ineludible este fin de semana. Después de su aplazamiento el pasado fin de semana debido a las condiciones meteorológicas, la XI Feria Solidaria de Cortadores de Jamón de San Fernando se celebrará finalmente el próximo domingo 23 de noviembre en una nueva ubicación, el Parque Almirante Laulhé.

Se trata de un evento organizado por la Asociación de Reyes Magos y el Ayuntamiento de San Fernando que se ha consolidado durante los últimos años como una cita de gran importancia a nivel gastronómico y solidario. La Feria, además, contará con la participación de más de 60 cortadores de jamón profesionales que acudirán al evento de forma desinteresada.

Precio de los platos y programación

Para la edición de este año, la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón mantendrá sus precios habituales. Los platos de jamón y el plato de tres montaditos (De caña de lomo o de jamón) tendrán un precio de seis euros, las bebidas costarán dos y las botellas de agua y patatas fritas se podrán comprar por un euro.

Imagen de la edición del pasado año 2022 la voz

Los asistentes a esta undécima edición de este evento solidario, además, podrán disfrutar de varias actividades culturales, como un pasacalles protagonizado por academias de baile y coreografías flamencas infantiles y seniors, entre otras. Todas estas actuaciones crearán un ambiente festivo y cultural único.

Un evento con fines solidarios

Toda la recaudación que se consiga durante la feria irá destinada íntegramente a la campaña 'Ningún niño sin juguete', cuyo objetivo es que ningún niño de familias vulnerables de San Fernando se quede sin regalo de reyes durante estas próximas Navidades.

Con esta iniciativa se busca «fomentar la solidaridad, despertar conciencias y fortalecer la identidad colectiva de una ciudad comprometida con sus causas sociales», como afirmó Isabel Blanco, delegada de Bienestar Social en el Ayuntamiento de San Fernando, durante la presentación del evento. La Asociación Reyes Magos San Fernando, además, informó que las familias que necesiten solicitar juguetes pueden hacerlo hasta el próximo 28 de noviembre a través de su página web.

Se trata de un evento muy recomendable en el que los asistentes podrán disfrutar de fantásticas degustaciones de jamón por parte de cortadores profesionales mientras colaboran con una causa solidaria.