El PSOE acusa a la alcaldesa de Sanlúcar de anular el expediente para contratar dos nuevos camiones de basura

Víctor Mora, portavoz del grupo municipal socialista, una vez más pone en evidencia la «deficiente» gestión de Carmen Álvarez. La incompetencia del equipo de gobierno hace que se haya anulado el expediente de contratación para la anunciada a «bombo y platillo» adquisición de los dos nuevos camiones de recogida de basura.

Hace escasos diez días, en plena crisis por la acumulación de basuras en las calles de la ciudad, la alcaldesa daba una rueda de prensa anunciando la autorización del gasto de más de 700.000 euros para dos nuevos camiones de recogida de basura, en cambio, según denuncia el PSOE, no ha comparecido para explicar que la contratación ha sido anulada.

«Carmen Álvarez se queda sin argumentos, su gestión es nefasta, y ya no tiene a quién echar las culpas. En la liquidación del presupuesto del 2024 hemos visto como de la partida de 120.000 euros para camiones no se gastó ni un euro. Desde el 1 de enero esta partida está disponible, no habiendo puesto en marcha la contratación que ahora se ha anulado hasta el mes de julio. Para ser la limpieza el objetivo prioritario del equipo de gobierno, como declaraba en esa rueda de prensa, están demostrando una absoluta torpeza e incapacidad de gestión«.

Según sostiene el portavoz socialista al haber anulado el expediente de contratación para los nuevos camiones de basura hay que volver a empezar desde cero, con lo que «el plazo de tres meses que anunciaba la alcaldesa no se va a cumplir, dejando a los trabajadores de la recogida de la basura sin los medios necesarios para poder hacer su trabajo».

Además, expone, la alcaldesa ha pretendido llevar por urgencia a la comisión informativa una nueva subida en el recibo de agua, el PSOE ha votado en contra de esta urgencia, es decir pretenden que el recibo de agua le suba nuevamente a los ciudadanos, después de haber subido el recibo un 50% hace pocos meses.

El portavoz socialista ha manifestado que si Carmen Álvarez y su gobierno no son capaces o no saben gestionar, que «dejen de calentar los sillones».