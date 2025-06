La crisis del servicio de basuras desborda a Sanlúcar a las puertas del verano

Sanlúcar de Barrameda atraviesa una grave crisis de limpieza que amenaza con empañar su imagen turística y comercial a las puertas del verano. La acumulación de residuos en calles y aceras, la saturación de los contenedores y los persistentes malos olores han generado un malestar generalizado entre vecinos, hosteleros y empresarios, que elevan el tono de sus críticas al considerar que la situación ha alcanzado niveles insostenibles.

Desde hace más de cuatro días, los problemas en la recogida de basuras y la deficiente operatividad del servicio —gestionado por la empresa municipal Emulisan— están provocando una imagen deplorable, que contrasta con la Sanlúcar referente en gastronomía, enoturismo y patrimonio natural. El problema se agrava con las altas temperaturas previas a la entrada oficial del verano, generando un entorno insalubre que ha encendido todas las alarmas.

Impacto en la hostelería

La hostelería, motor económico de la ciudad y clave para la temporada estival, se muestra especialmente perjudicada. Locales rodeados de bolsas de basura, aceras invadidas por desperdicios y olores penetrantes deterioran la experiencia del visitante y complican el día a día de los negocios. Desde la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Sanlúcar (Apysan) y otros colectivos se exige al Ayuntamiento una respuesta firme y eficaz para frenar el deterioro.

En este contexto, Apysan ha registrado una denuncia formal ante el Ayuntamiento por el «gravísimo deterioro» que presenta el Camino San Jerónimo, una de las zonas más transitadas por vecinos y turistas, y donde se concentran varios negocios de referencia. La asociación alerta del estado «alarmante» del entorno y advierte de que ofrece «una imagen tercermundista y vergonzosa de Sanlúcar».

Entre los ejemplos que enumeran: aceras y suelos completamente ennegrecidos, residuos sin recoger durante semanas y matorrales descontrolados que incluso obstruyen accesos.

«La dejadez se ha convertido en una amenaza directa para la actividad económica y la imagen turística de Sanlúcar», lamentan desde Apysan, que añaden: «Cada vez más zonas se ven succionadas por la desidia institucional, sin mantenimiento, sin limpieza y sin una respuesta clara por parte del Ayuntamiento».

La entidad empresarial exige una actuación inmediata y un plan de mantenimiento real. «No podemos permitir que se siga degradando nuestro entorno comercial y turístico por falta de gestión. Sanlúcar necesita estar a la altura. Nosotros no vamos a quedarnos callados», subrayan.

Apysan también ha solicitado la limpieza inmediata del entorno de Bajo de Guía, donde, tras la Romería de El Rocío, se ha acumulado una notable cantidad de arena y residuos. Denuncian que esta situación «daña la imagen de nuestra ciudad y afecta directamente al trabajo de nuestros bares y restaurantes».

Reclaman al Ayuntamiento y a Emulisan que intervengan con urgencia: «Queremos seguir ofreciendo un servicio de calidad y una imagen cuidada de Sanlúcar. Sanlúcar limpia, Sanlúcar brilla», insisten.

Averías en la flota

El miércoles, el Ayuntamiento de Sanlúcar compareció públicamente para ofrecer explicaciones. David González, delegado de Infraestructuras y primer teniente de alcaldesa tras la dimisión de Víctor Mora (PSOE), reconoció las deficiencias y aseguró que se están tomando medidas para recuperar la normalidad.

Entre los principales problemas, González señaló las constantes averías de la flota de recogida, compuesta por camiones con más de 18 años de antigüedad. De los seis vehículos disponibles, solo dos están operativos. El Consistorio dispone de cuatro camiones de carga trasera (uno inoperativo) y dos de carga lateral (ambos en reparación). Según González, uno de estos últimos podría reincorporarse al servicio en las próximas horas.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha anunciado que «en breve» saldrá a licitación un contrato de renting para adquirir dos nuevos camiones, uno de carga trasera y otro lateral. No obstante, el proceso, sujeto a plazos administrativos, tardará unos tres meses.

La falta de personal es otro factor estructural que lastra el servicio. González explicó que el Ayuntamiento prepara una Oferta Pública de Empleo con plazas de peones, mientras se refuerza el servicio de forma provisional con 13 trabajadores y dos conductores para afrontar el verano.

Promesa incumplida

La situación resulta especialmente comprometida para la alcaldesa Carmen Álvarez (IU), que gobierna en minoría desde la salida del PSOE de la coalición. Hace justo un año, en junio de 2024, Álvarez aseguró que la limpieza sería su prioridad durante el siguiente año de mandato. Sin embargo, las imágenes de calles saturadas de basura, matorrales sin desbrozar y contenedores desbordados cuestionan su capacidad de respuesta ante una crisis que no ha hecho sino agravarse.

Mientras tanto, la ciudadanía percibe un empeoramiento de la situación: olores insoportables, espacios públicos abandonados y una sensación de dejadez que contrasta con el incremento del recibo de la basura. La tasa ha subido casi un 50% como consecuencia de la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a repercutir a los ciudadanos el coste total del servicio. El malestar es evidente: se paga más por un servicio que, en muchos barrios, no llega.

El PP solicita una Junta de Portavoces

La oposición también ha alzado la voz. La presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha solicitado la convocatoria urgente de una junta de portavoces para que la alcaldesa explique en detalle las causas de esta crisis. «Este problema viene arrastrándose desde hace dos años, especialmente desde que IU asumió el gobierno municipal», ha manifestado Pérez, calificando la situación de «intolerable».

Desde el PP denuncian que Emulisan funciona con menos de la mitad del personal necesario, y que en el servicio directo del Ayuntamiento los medios también son insuficientes, con camiones fuera de servicio. Critican que no se haya ejecutado la Oferta Pública de Empleo prometida y acusan al equipo de gobierno de falta de previsión y de gestión.

A las puertas del verano

Sanlúcar sufre los efectos visibles de una crisis que ha estallado en el peor momento. Con la llegada inminente de la temporada alta, cuando la población se multiplica por la afluencia turística, los servicios públicos están al borde del colapso. La limpieza se ha convertido en el símbolo de un malestar creciente, de una ciudad que lucha por mantener su prestigio, pero que hoy se ve superada por la acumulación de problemas estructurales.

El tiempo apremia. Las promesas ya no bastan y el margen de actuación se estrecha. Si no se adoptan soluciones urgentes y efectivas, Sanlúcar podría enfrentarse este verano no solo a una crisis de imagen, sino a un deterioro irreversible de su proyección como destino turístico de excelencia.

A la creciente indignación por la suciedad, se suma la inestabilidad política que atraviesa el Ayuntamiento. La alcaldesa, Carmen Álvarez, se ha visto obligada a acometer la tercera reestructuración del Gobierno local en tres años, tras la ruptura del pacto con el PSOE y varias dimisiones en su grupo.

El recién incorporado concejal Miguel Ángel Casal ha sido nombrado responsable de Asuntos Sociales, Vivienda y presidente de Emuremasa, la empresa pública que gestiona la residencia de mayores, actualmente en el centro de la polémica tras la denuncia de una agresión sexual. También asume la tercera tenencia de alcaldesa.

Casal tomó posesión en el Pleno sobre el estado de la ciudad, tras la renuncia de tres miembros de la lista de IU. La dimisión de Nuria Prado se suma a la del también edil de IU Francisco Verano, evidenciando un clima de debilidad y descontrol político en el Consistorio.