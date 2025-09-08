El PP denuncia «otro verano negro» en las comunicaciones de la provincia de Cádiz

La Voz de Cádiz 08/09/2025

El diputado nacional por el PP de Cádiz, Miguel Sastre Uyá, ha realizado balance de la situación de las conexiones e infraestructuras en la provincia, en lo que ha calificado como «otro verano negro para la provincia».

Junto al también diputado nacional Pedro Gallardo, ha criticado que la provincia siga sin contar con unas comunicaciones adecuadas que están limitando el desarrollo del territorio, que es la décima provincia de España en número de población y un referente turístico. «Falta de plazas en trenes, retrasos y averías continuos; carreteras colapsadas y el aeropuerto abandonado», es la radiografía de las comunicaciones que sigue arrastrando la provincia, han afirmado.

Desde el PP de Cádiz se insiste en la necesidad de que se fomente el transporte por tren y, como ejemplo de la escasa oferta disponible, Sastre Uyá ha apuntado que a fecha actual es casi imposible encontrar un billete para viajar a Sevilla en muchos días y el único disponible costaría 36 euros.

El diputado ha recordado que hace un año el PP ya denunció esta situación en rueda de prensa, pero «un año después todo sigue igual». «Sufrimos de las averías, trenes sin aire acondicionado, retrasos frecuentes, trenes completos sin plazas y en algunos trayectos un coste de cientos de euros muy superior al coste en otras zonas. Hace falta una reacción urgente en materia de trenes en la provincia», ha subrayado.

Sastre Uyá ha calificado de «parche» la única actuación que el Ministerio de Transportes ha llevado a cabo en materia de mejora de las comunicaciones este verano en Cádiz mediante el carril provisional en la AP4. «La habilitación del uso dinámico del arcén no resuelve el problema y además la medida del arcén se ha aplicado a medias, como siempre perjudicando al tramo de la provincia de Cádiz y generando el efecto embotellamiento en los puntos en los que se pasa de tres a dos carriles».

Tres Caminos

Además, ha insistido en que el enlace del Nudo Tres Caminos avanza a un ritmo muy lento, por lo que desde el PP se ha pedido en diversas ocasiones que la obra se ejecute a dos turnos para acelerar los plazos. Y sobre la N-340, ha señalado que el tramo pendiente entre Vejer y Algeciras es el único sin desdoblar hasta Barcelona «y lamentablemente este verano ha seguido sufriendo retenciones pero sobre todo siniestros y accidentes que ponen en juego la vida de quienes usan esa carretera».

Aeropuerto

Por último, en relación al aeropuerto de Jerez, Sastre Uyá ha denunciado que «se encuentra abandonado por el Gobierno central con tasas poco competitivas y que no están ajustadas a las necesidades que cubre, con una pista muy limitada, sin previsión de ampliación que impide que vengan aviones de largo radio, y con conexiones por Cercanías y Tren de Media Distancia, insuficientes y con horarios que no cuadran con la salida de los pocos vuelos que hay».

Los diputados nacionales han subrayado que en estos dos años desde el PP de Cádiz se han presentado decenas de preguntas, varias proposiciones no de ley en el Congreso y mociones en el Senado, y que desde abril trabajan en una campaña que han llevado a todos los municipios de la provincia. «No vamos a dejar de hablar de lo que de verdad importa, de levantar la voz porque empujando con la sociedad civil se consigue que este Gobierno, que solo acierta cuando rectifica, deje de perjudicar más a la provincia de Cádiz», han afirmado.

Así, han anunciado una batería de preguntas para conocer las previsiones del Gobierno en relación a las propuestas que el PP exige para la provincia en materia de comunicaciones. Entre ellas, impulsar proyectos que —según denuncian— el Gobierno de Sánchez ha quitado a Cádiz, como el desdoble de la N-IV o la N-340, el tercer carril de la AP4, la llegada de más unidades de trenes de media y larga distancia, y un plan para hacer más competitivo al aeropuerto de Jerez que permita recuperar frecuencias, vuelos e interconectividad.