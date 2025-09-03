Ryanair insiste en mantener cerrada su base del aeropuerto de Jerez

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair ha presentado este miércoles la temporada de invierno de la aerolínea en la que habrá nuevos recortes en los vuelos en los aeropuertos regionales españoles.

Ya el pasado mes de enero, la 'low-cost' anunciaba en la presentación de la temporada de verano, el cierre de la base del aeropuerto de Jerez por su disconformidad con las tasas establecidas por Aena. Ahora, Wilson ha confirmado que este cierre se mantendrá los próximos meses por lo que la aerolínea irlandesa seguirá sin operar desde el aeródromo jerezano.

La marcha de Ryanair se ha dejado sentir en las cifras del aeropuerto gaditano. En el primer semestre pasaron por la terminal 385.459 pasajeros, lo que representa un descenso del 11,6% con respecto a la cifra del año anterior que fue de 436.282 viajeros.

Batalla contra Aena

Además de mantener cerrada su base en Jerez y de Valladolid, Ryanair cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.

La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena«, según ha asegurado el consejero delegado de la compañía.

«Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas«, afirmó Wilson, quien ha asegurado que el verdadero problema es que las tarifas en aeropuertos grandes y regionales tienen poca diferencia.

En su opinión, el Gobierno español tiene una política «anti-turismo» y está infrautilizando la infraestructura que posee achacando «una falta de conocimiento de saber como funciona la industria de la aviación internacional».

Críticas al Gobierno

Preguntado sobre si considera que existe alguna posibilidad de diálogo con el Gobierno español el máximo directivo de la aerolínea irlandesa asegura que «no hace falta negociar porque es un monopolio». «Ellos ponen los precios y tu tienes que pagar. Aena concentra el 85% de su tráfico en 10 aeropuertos y no muestra interés ninguno en estos aeropuertos regionales. Por todo ello anticipamos que en los próximos 5 o 10 años muchos de estos aeropuertos cerrarán«, advirtió.

Wilson insistió en que su deseo es «tasas bajas para todos». «Con el sistema de incentivos Ryanair no busca privilegios para nuestra compañía, queremos que funcione para todas las compañías que tengan capacidad de impulsar el crecimiento en los aeropuertos españoles. Con la bajada de tasas se verían beneficiadas muchas compañías«, aseguró.