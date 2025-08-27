La playa salvaje de Cádiz que se ha convertido en el refugio secreto de los que huyen del turismo: ni siquiera hay cobertura

La masificación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la costa de Cádiz cada verano. La gran calidad de sus playas hace que miles de personas procedentes de toda España elijan el litoral gaditano como destino para pasar unos días de vacaciones, lo que supone un gran problema para las personas que quieren disfrutar un ambiente tranquilo en la playa.

Por suerte, existen una serie de alternativas que pueden ser una opción muy interesante para los bañistas que quieren huir del turismo sin tener que salir de la provincia de Cádiz, como es el caso de una playa poco conocida donde es posible desconectar por completo del mundo, de forma literal.

La playa de Cádiz donde apenas hay turistas

Uno de los pocos enclaves de la costa gaditana que se siguen resistiendo a la 'invasión' de los turistas es la Playa de Castilnovo. Esta playa se encuentra entre Conil y El Palmar y se ha convertido en el refugio de los bañistas que buscan una playa sin masificar donde puedan disfrutar de un ambiente tranquilo.

Esto se debe a que la Playa de Castilnovo se encuentra rodeada de naturaleza y lejos de grandes núcleos urbanos de población. En la orilla, de hecho, apenas llega la cobertura, lo que permite que la desconexión con el mundo sea total. Además, el hecho de encontrarse entre dos lugares tan populares hace que pase completamente desapercibida para muchos bañistas, que prefieren quedarse en Conil o El Palmar donde pueden encontrar un ambiente más animado.

En Castilnovo también es posible disfrutar de un agua cristalina y una arena fina y dorada. Aunque uno de sus principales encantos es su entorno, compuesto por dunas y una extensa vegetación que le permite mantener su aspecto salvaje.

Cómo llegar

Otro motivo por el que la Playa de Castilnovo ha conseguido evitar el exceso de bañistas es porque sólo se puede llegar andando. No hay ninguna carretera que conduzca hasta la playa ni tampoco zonas de aparcamiento. La única manera de llegar es caminando desde la playa de los Bateles (Conil) o desde la playa de El Palmar.

Se trata de una opción ideal para los bañistas que quieran disfrutar de una playa poco saturada que además, se encuentra rodeada de naturaleza. Un lugar donde es posible escapar del turismo sin necesidad de huir de la provincia de Cádiz.