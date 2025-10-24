Persecución en el mar y cuatro detenidos: abortado un alijo de 1.700 kilos de hachís en Chipiona

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona. La interceptación se produjo después de que agentes que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaran una embarcación navegando de forma sospechosa al oeste de la costa, con rumbo a tierra.

Ante la posibilidad de que se tratara de un desembarco de droga, se activó un operativo conjunto con dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil. Una vez avistada desde el aire, se constató que la embarcación transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.

Durante las maniobras de interceptación, otras dos embarcaciones de alta velocidad se unieron a la principal con el objetivo de entorpecer la labor policial e impedir la actuación de los agentes. Gracias a las maniobras combinadas desde el agua y el aire, se logró interceptar la embarcación de 14 metros de eslora, equipada con cuatro motores de 350 CV, que transportaba 1.700 kilos de hachís. Sus cuatro tripulantes fueron detenidos.

Horas después, cerca de la playa de Aguadulce, en Rota, agentes del SIVE detectaron a varias personas acumulando petacas de combustible. Las patrullas de servicio desplazadas al lugar abortaron el repostaje e incautaron 114 garrafas de combustible, además de otras 10 encontradas en una embarcación neumática abandonada.

En la operación participaron guardias civiles del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y de la Unidad Aérea con base en Rota.