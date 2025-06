La patronal rechaza un convenio de tres años para el Metal en Cádiz y retira el salario de nuevo ingreso

Este jueves, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación que se encuentra la negociación del convenio del metal de Cádiz. El dirigente sindical ha expuesto la última propuesta alcanzada en la mesa de negociación que comenzó el miércoles a las 5 de la tarde y ha terminado a las 6 y media de la mañana de este jueves.

«Se ha estado vendiendo con el preacuerdo que se llegó el domingo que es un recorte de derechos para los trabajadores y trabajadoras del sector del metal. Nada más alejado de la realidad, sino todo lo contrario. La principal reivindicación que hay en este convenio colectivo es, precisamente, la restitución del concepto del plus tóxico, penoso y peligroso que se puso a través de un PTTP, en el año 2013, en una negociación del convenio del metal de Cádiz, en el año 2013, donde precisamente la Unión General de Trabajadores no era el sindicato mayoritario que negociaba ese convenio«, ha explicado. «En el año 2025 precisamente lo que queremos es restituir esos derechos a los trabajadores, de percibir ese concepto»

Según ha narrado Rodríguez Saucedo, «después del preacuerdo llegado el pasado domingo, se llevó a votación en todos los centros de trabajo, porque nosotros somos democráticos. Mayoritariamente en muchas zonas y en muchas empresas los trabajadores respaldaron ese preacuerdo. Para ser más concreto, en el campo de Gibraltar salió mayoritariamente aceptado el preacuerdo, y en muchas empresas de la Bahía de Cádiz y del resto de la provincia. Pero, es verdad que, en algunas empresas concretas, Astilleros de San Fernando, de Cádiz, de Puerto Real, en Dragados, pues no fue así. Nosotros, como no queremos y no hemos querido utilizar la mayoría, sino que hemos querido escuchar al resto de trabajadores, por eso, precisamente, no hemos firmado el convenio después de llegar al preacuerdo. Porque queríamos el consenso de todos los trabajadores de la provincia de Cádiz en cuanto a la negociación del convenio del metal».

«Por eso acudimos en el día de antes de ayer a una llamada del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. En principio, para intercambiar impresiones con la patronal a ver hasta dónde podíamos modificar dicho preacuerdo alcanzado el domingo. Desgraciadamente, otro sindicato, que está en la mesa de negociación, pues no se presentó», ha explicado.

Nueva reunión en el CARL

José Manuel Rodríguez Saucedo, explicó que en la jornada anterior se celebró una reunión de la Comisión Negociadora, en la que participaron todos sus miembros y la patronal. Según detalló, el encuentro comenzó a las cinco y media de la tarde del miércoles y se prolongó hasta las seis y media de la mañana del jueves. Rodríguez Saucedo reconoció que fue una negociación ardua, «teniendo en cuenta la complejidad del sector del metal en la provincia de Cádiz y lo reivindicativo que históricamente ha sido».

En relación con el contenido de la propuesta sindical, señaló que se planteó un convenio colectivo con vigencia hasta el año 2028, pero que fue rechazado por la patronal. No obstante, destacó que «con el convenio, independientemente de su duración, se garantiza el poder adquisitivo de todos los trabajadores». En este sentido, celebró que la patronal haya aceptado el IPC real desde el primer año, lo que permitirá a los trabajadores recibir atrasos acumulados desde 2024, año en que expiró el anterior convenio. Según afirmó, «los trabajadores van a cobrar prácticamente una paga extraordinaria adicional». Rodríguez Saucedo también subrayó que la patronal ha retirado la propuesta de establecer un salario de nuevo ingreso, que afectaba principalmente a trabajadores menores de 25 años.

Respecto a la contratación de fijos discontinuos, explicó que se ha acordado que el orden de llamamiento se rija por la antigüedad en la empresa, y que se ha eliminado la posibilidad de contratos a tiempo parcial: «los contratos tendrán que ser a jornada completa».

En cuanto a las bajas por incapacidad temporal, accidente de trabajo o enfermedad profesional, el dirigente sindical detalló que se abonará un complemento del 80% desde el primer día. Sin embargo, advirtió que, a partir de la tercera baja en el mismo año, el trabajador dejará de percibir dicho complemento. Asimismo, anunció que el complemento del PPTP se irá implantando de forma progresiva desde 2025 hasta alcanzar el 100% en 2030.

Por último, señaló que los empresarios han propuesto que la vigencia del convenio se extienda hasta 2031, argumentando que la provincia cuenta con carga de trabajo asegurada, como mínimo, hasta 2032. Con ello, buscan «garantizar una paz social que haga atractiva a la provincia de Cádiz para futuras inversiones». Subrayó también que en la propuesta se asegura el mantenimiento del poder adquisitivo: «el IPC real está garantizado, sea del 2, el 3, el 4 o el 5%, como ya ocurrió en 2021, cuando fue necesario un conflicto de gran magnitud para lograrlo».