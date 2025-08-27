Oleaje y mar de fondo golpean Barbate: «Hay que evitar cualquier riesgo innecesario»

El temporal de mar de fondo que azota la costa gaditana sigue dejando consecuencias. En Barbate, la fuerza de las olas provocó daños en un chiringuito y en un tramo de la pasarela peatonal de Los Caños de Meca, lo que obligó a izar la bandera roja en todo el litoral del municipio.

El alcalde, Miguel Molina, acompañado por el concejal delegado de Playas, Juan Miguel Muñoz, y el edil de Seguridad Ciudadana, Paco Ponce, realizó un recorrido por las playas de Zahara de los Atunes, Barbate, Los Caños de Meca y Zahora para evaluar los efectos del temporal.

A pesar de los desperfectos en infraestructuras, el Ayuntamiento confirmó que no se han registrado daños personales y que los responsables de chiringuitos y quioscos no han comunicado incidencias graves. No obstante, advierte de que los accesos y bajadas peatonales aún no han podido ser valorados en su totalidad mientras el fenómeno continúa activo.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la prudencia, instando a vecinos y visitantes a respetar las indicaciones del personal de Playas y de los cuerpos de seguridad para evitar «cualquier riesgo innecesario».

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que el oleaje moderado y el mar de fondo se mantendrán al menos hasta el viernes 29 de agosto, por lo que no se descarta que se repitan cierres preventivos de playas.