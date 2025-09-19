Navantia asegura los trabajos en Cádiz pero desvía a Ferrol la construcción de parte del primer buque para el programa FSS de la Royal Navy

La dirección de Navantia ha confirmado que el astillero de Puerto Real mantendrá intacta su participación en el programa FSS para la Royal Fleet Auxiliary, a pesar de que parte de la construcción del primer buque se trasladará a Ferrol.

El programa FSS contempla la construcción de tres buques de apoyo logístico, con trabajos repartidos entre los astilleros británicos de Appledore y Belfast y los centros españoles de la Bahía de Cádiz. Será en Belfast donde se lleve a cabo la integración final, las pruebas de mar y la entrega de los buques, cuya entrada en servicio está prevista para 2032.

Los problemas económicos que sufrió el astillero Harland & Wolff en 2024 provocaron retrasos en su modernización, lo que ha llevado a Navantia UK a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos. Así, dos bloques del primer buque, que inicialmente iban a construirse en Belfast, se fabricarán en Ferrol.

Puerto Real no se ve afectada

Con esta decisión, la compañía subraya que la planificación de Puerto Real no se ve alterada y que el centro gaditano seguirá con la carga de trabajo prevista. De hecho, en el primer semestre de 2026 está previsto que comiencen en la planta de Puerto Real los trabajos del programa FSS, al tiempo que Ferrol fabricará los bloques que servirán de apoyo.

Navantia UK insiste en que este movimiento refleja su compromiso con el programa y con la defensa británica, además de optimizar la puesta a punto del astillero de Belfast. Asimismo, equipos de la filial británica viajarán tanto a Ferrol como a Puerto Real para conocer procesos y trasladar mejores prácticas.

El programa arrancará en Appledore, Inglaterra, con el corte de chapa del bloque de proa del primer buque en diciembre, y seguirá en 2026 con la actividad repartida entre Reino Unido, Cádiz y Ferrol.