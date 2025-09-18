Navantia oferta 45 nuevas plazas para el astillero de Puerto Real

Navantia, a través de su portal de empleo, ha anunciado la publicación de 45 nuevas plazas para el astillero de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, todas ellas para el área de producción.

Como ha explicado Navantia en una nota, hay 12 vacantes para técnicos superiores en el área de producción, siendo ocho de ellas para ingenieros junior -menos de cuatro años de experiencia-, y el resto para candidatos con mayor experiencia, conocido como senior, en las distintas áreas de producción.

Las 33 plazas restantes están dirigidas a operarios y también para el área de producción. De ellas, 11 serán para operarios junior y otras 22 para operarios senior en los talleres de producción.

Navantia ha indicado que todos los interesados en optar a una de estas 45 vacantes pueden inscribirse a través del portal de empleo de Navantia -empleo.navantia.es-, donde permanecerán activas hasta el próximo 30 de septiembre.

Construcción de dos nuevas unidades BAM

Cabe recordar que este astillero gaditano acogerá próximamente la construcción de dos nuevos buques de acción marítima (BAM) para la Armada. El contrato cuenta con un presupuesto de 716 millones de euros y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo. Esto se traducirá en un impacto medio de unos 2.000 empleos anuales (directos, indirectos e inducidos por la actividad económica).

Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

El presidente del comité de empresa Navantia Puerto Real, Arturo Martínez (CSIF), ha valorado que el anuncio del nuevo contrato para que la compañía diseñe y construya dos nuevas unidades de Buques de Acción Marítima (BAM) supone «la confirmación» de que este astillero «vuelva a la construcción naval como actividad principal».

En un audio remitido a los medios, Arturo Martínez ha recordado que esta era una petición «reiterada» por el comité de empresa del astillero puertorrealeño.

Una vez autorizado el inicio del expediente de contratación por parte del Consejo de Ministros, el presidente del comité de empresa ha incidido en que «ahora hace falta arreglar la falta de mantenimiento, de inversiones y de empleo que ha sufrido este astillero en estos últimos años», y «prepararlo» para utilizar sus instalaciones y capacidades de cara a «los grandes retos estratégicos futuros que va a tener la construcción naval y la Armada Española».

Navantia ha explicado este miércoles que el nuevo contrato cuenta con un presupuesto de 716 millones de euros y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo. Esto se traducirá en un impacto medio de unos 2.000 empleos anuales entre directos, indirectos e inducidos por la actividad económica.

Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

La construcción se va a llevar a cabo en los astilleros de Puerto Real, que cuentan «con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada», en palabras de la compañía naval. Así, parte de la fabricación se realizará en el taller de bloques planos, equipado con una línea automatizada de última generación, actualmente en su fase final de puesta en marcha. Esta línea comenzará a operar próximamente a pleno rendimiento para el programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido.

Los dos nuevos BAM contarán con un sistema de combate actualizado, nueva generación del Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP), mejoras en los sistemas de comunicaciones y navegación, sistemas avanzados de ciberseguridad, integración de vehículos no tripulados, nuevos espacios de trabajo y áreas médicas y mayor capacidad para alojar tripulantes.