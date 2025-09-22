MasterChef llega a Cádiz para su nueva temporada: realizarán una grabación en este lugar de la provincia

MasterChef, uno de los programas más conocidos de la televisión en España, grabará uno de sus programas en Cádiz. Se desconoce si se trata de la nueva temporada o la edición Celebrity que se está emitiendo durante estas semanas, pero lo que sí es seguro es que el equipo del programa está realizando el montaje de las instalaciones en un lugar muy conocido de la provincia.

Así se ha podido conocer gracias a un vídeo publicado por @isaak0727 en TikTok, donde se puede apreciar a los operarios de la productora montando las típicas cocinas de MasterChef en plena calle para realizar una de las pruebas exteriores del programa.

La grabación se realizará en este lugar de la provincia

El lugar donde se realizará la grabación de MasterChef es El Puerto de Santa María. Más concretamente, en la Plaza Alfonso X El Sabio que se encuentra junto al Castillo de San Marcos, como se puede apreciar en el vídeo por el característico suelo de que tiene esta plaza. Se trata de uno de los lugares más populares de esta localidad gaditana.

Cuándo se emitirá

De momento, no se conoce para qué edición del programa se ha realizado esta grabación, pues la productora suele ser muy discreta a la hora de dar a conocer los lugares donde se realizan las pruebas de exteriores. Esta grabación podría formar parte de la edición Celebrity que comenzó a emitirse el pasado 1 de septiembre, o podría corresponder a un programa de la nueva temporada de concursantes anónimos, cuya emisión está prevista para la primavera del próximo año.

En cualquier caso, El Puerto de Santa María ha sido uno de los lugares elegidos por la productora como escenario del programa. Un municipio que resulta muy apropiado para grabar este tipo de programa, pues El Puerto es conocido en toda España, entre otras cosas, por ser un auténtico templo de la gastronomía.