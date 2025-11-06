María José García-Pelayo Pelayo: «Mientras Juanma Moreno impulsa el aeropuerto de Jerez, Pedro Sánchez sigue su objetivo de cerrarlo»

Tras la marcha de Ryanair del Aeropuerto de Jerez llegan buenas noticias para la provincia de Cádiz tras el anuncio realizado por la aerolínea Vueling en la World Travel Market de Londres con el incremento de vuelos y nuevas conexiones a Barcelona, Mallorca y Bilbao. La alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha celebrado esta iniciativa ya que considera que supondrá «un importante impulso» para el aeropuerto de Jerez.

Así, García-Pelayo ha subrayado que este crecimiento es «fruto del trabajo y la apuesta constante» de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno por «mejorar la conectividad de Jerez y fortalecer su competitividad turística y económica».

En ese sentido ha incidido en que «el aeropuerto de Jerez merecía al fin buenas noticias y han venido de la mano de Juanma Moreno». Además ha añadido que «una vez más se demuestra que el compromiso de la Junta con Jerez da resultados frente al abandono del Gobierno de España«.

La regidora jerezana ha comentado además que el aeropuerto «gana protagonismo y conexiones gracias a una política seria, estable y centrada en crear oportunidades que es la que hace la Junta de Andalucía«.

Más vuelos desde Jerez

La nueva programación anunciada por Vueling permitirá que Jerez sume dos frecuencias semanales adicionales con Barcelona y tres vuelos semanales más con Mallorca y Bilbao, consolidando su papel como «uno de los aeropuertos andaluces en crecimiento» dentro de la estrategia de la Junta por impulsar la conectividad aérea.

García-Pelayo ha destacado además que la colaboración del Gobierno andaluz con las aerolíneas «está dando frutos tangibles» y favorece con ello la llegada de más turistas, la creación de empleo y la dinamización del sector servicios y hostelero de la ciudad y su entorno.

«Mientras la Junta trabaja para atraer inversiones y reforzar alianzas con compañías aéreas, el Gobierno de España se dedica a espantar operadores y a confrontar con las empresas del sector, despreciando sus peticiones y generando inseguridad«, ha lamentado en alusión a la pérdida de vuelos con Ryanair.

Así, ha preguntado al PSOE de Jerez si «va a pedir a Pedro Sánchez que haga lo mismo que Juanma Moreno y trabaje por el aeropuerto o va a seguir con su objetivo de cerrarlo«, exponiendo su opinión de que el Gobierno andaluz »demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, con diálogo, gestión y compromiso con el desarrollo económico de los territorios«.

Debido a ese trabajo, según ha dicho, el aeropuerto de Jerez «vuelve a despegar», y con él, «las oportunidades para nuestra ciudad y toda la provincia de Cádiz».