La provincia de Cádiz aumenta sus conexiones aéreas directas gracias a nuevas frecuencias con Bilbao, Barcelona y Palma de Mallorca

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha confirmado en la World Travel Market (WTM) de Londres el incremento de las frecuencias de los vuelos de la compañía Vueling entre la provincia de Cádiz y las ciudades de Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca para 2026. En concreto, habrá en 2026 para los meses de primavera y verano dos frecuencias semanales del vuelo con Barcelona, y tres frecuencias semanales de los vuelos con Bilbao y Palma de Mallorca.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, junto con responsables de la compañía Vueling en el marco de la WTM. La delegación gaditana en la feria londinense, encabezada por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, y por el vicepresidente cuarto y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, ha destacado esta «gran noticia» que supone esta mejora de conectividad para la provincia de Cádiz.

«Es indispensable seguir trabajando para que el turismo siga generando empleo, riqueza y oportunidades para la provincia de Cádiz y su gente, y la conectividad aérea es un eje esencial del trabajo del Patronato Provincial de Turismo que va dando sus frutos con estas nuevas frecuencias», ha señalado Beardo, quien ha incidido en que la WTM está siendo «una fantástica ocasión para seguir trabajando en la desestacionalización del destino provincia de Cádiz, en la llegada de nuevos eventos y en acuerdos que, en definitiva, contribuyan a generar riqueza y empleo para que empresas y trabajadores se beneficien de ellos de forma directa e indirecta».

Marcha de Ryanair

El diputado provincial de Turismo ha remarcado la importancia de «cubrir, con estrategia y ambición, la marcha de Ryanair» del aeropuerto de Jerez de la Frontera, a lo que contribuirá este aumento de frecuencias de Vueling que se une, en 2026, a la ampliación de la operativa de Jet2 con la inclusión del vuelo directo entre la provincia de Cádiz y Londres que se sumará a los vuelos ya vigentes desde este año con Leeds, Birmingham y Manchester.

Jet2 prevé transportar con esta operativa de vuelos directos entre Reino Unido y la provincia de Cádiz a 33.000 turistas el año que viene; y que en el año 2027 –año en que se suma Bristol- se alcancen los 44.000 viajeros con estas conexiones. La compañía trabaja con paquetes turísticos cerrados en sus conexiones con la provincia gaditana y también con un perfil de visitas en las que predomina el turismo familiar.

Conectividad, turoperación, marketing

El trabajo de estos días en Londres para el Patronato de Turismo abarca reuniones de diversa temática, entre las que destacan oportunidades de conectividad, encuentros con turoperadores y con compañías especializadas en marketing sobre distintos segmentos turísticos.

Esta actividad se complementa con atenciones directas en mostrador a quienes se acerquen al espacio reservado a la provincia gaditana, dentro del stand de Turismo Andaluz, en el recinto ExCel de la capital londinense, la asistencia a seminarios y la participación en una agenda de actos paralelos a la WTM que tienen lugar en Londres.

La World Travel Market es una de las tres principales ferias sobre turismo a nivel mundial, junto a Fitur en Madrid y a la ITB de Berlín, y constituye una oportunidad para el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz para tomar el pulso al sector y explorar nuevas tendencias, sinergias y contactos con agentes del sector turístico.