El aeropuerto de Jerez estrena los vuelos de invierno sin Ryanair en la programación

La parrilla de vuelos del aeropuerto de Jerez cambia con la llegada del invierno. La terminal provincial estrena este fin de semana su nueva programación de destinos aprovechando también el cambio de hora que se llevará a efecto durante la madrugada del domingo.

Así, el aeropuerto contará con 14 destinos, uno menos que en la pasada edición de invierno, y serán nuevamente los vuelos chárter los que monopolicen la actividad aérea de la terminal gaditana. La parrilla sufre las consecuencias de la salida el pasado marzo de Ryanair, clausurando con ello los vuelos directos a Londres, Barcelona y Palma de Mallorca.

No obstante, el hueco de Ryanair trata ahora de ser ocupado por la húngara Wizz Air y la española Volotea, sin embargo, aún no han confirmado su presencia en Jerez. Así, los vuelos regulares se mantienen con Barcelona (Vueling), Gran Canarias (Binter), Madrid (Iberia Y Air Nostrum), Palma de Mallorca (Vueling) y Tenerife Norte (Binter)

El gestor de los aeropuertos españoles, la empresa pública Aena, ha destacado que las aerolíneas han ofertado en Jerez 256.500 asientos y 1.878 vuelos (ambas cifras incluyen salidas y llegadas) para cubrir la demanda prevista durante la temporada de invierno, que arrancará el próximo domingo y se mantendrá vigente hasta el 28 de marzo de 2026.

Las plazas asignadas a conexiones con destinos nacionales ascienden a 199.088, mientras que, en el caso de los destinos internacionales, los asientos suman 57.412. Atendiendo a este reparto, el 77,6% de la oferta será para cubrir la demanda del tráfico con el mercado doméstico.

Especialmente destacado es el comportamiento de la oferta de asientos para vuelos con destino/origen foráneo, ya que repuntan un 22,3% respecto a la temporada de invierno anterior. En términos absolutos, los mercados internacionales con mayor provisión de plazas son Alemania, con 51.374 (+16,2% respecto a un año antes), y Dinamarca, con 2.646 (se multiplican por más de tres).

A lo largo de los próximos cinco meses, y de acuerdo con la demanda propia del cambio de temporada, las compañías aéreas mantendrán conexiones con 14 destinos (se incluyen vuelos regulares y chárter) en el aeropuerto de Jerez.

De las 14 ciudades con las que habrá vuelos: Aalborg (Dinamarca), Fez (Marruecos), Kortrijk (Bélgica) y Zúrich (Suiza) se corresponden con operativas chárter muy puntuales, que tienen programados uno o dos vuelos.

En cuanto el resto de los destinos internacionales se distribuyen de la siguiente manera:

Alemania: Dusseldorf, Fráncfort, Hannover y Stuttgart, a cargo de Tui. También habrá conexiones con la ciudad danesa de Billund.

Al inicio de la temporada, también habrá conexiones con destinos de la temporada de verano que han prolongado su operativa durante unos días: Asturias (Volotea), Múnich, Hamburgo, Leipzig, Bruselas, Birmingham (Jet2), Londres, Leeds (Jet2), Mánchester (Jet2), Keflavik y Luxemburgo.

Estos datos se desprenden de la programación de asientos y movimientos facilitados por las compañías aéreas, que siempre podrá estar sujeta a cambios de última hora por parte de éstas. Dicha programación, responde a las peticiones realizadas por las aerolíneas para operar en los aeropuertos y al número de asientos que ofrecen a los pasajeros en estos vuelos. Se trata, por tanto, de oferta de vuelos y asientos.