Magnum tiene su propia fábrica de helados en Cádiz: dónde está y cuánto cuestan

Magnum, la icónica marca de helados de palo cubierta de chocolate, ha llevado su experiencia gourmet a otro nivel en Cádiz. En pleno corazón de Chipiona se encuentra un rincón muy especial: Magnum Senses, una heladería de marca propia donde los clientes pueden crear su helado ideal, al más puro estilo «fábrica de sueños».

La tienda está ubicada en Calle Isaac Peral, y ya se ha convertido en uno de los lugares más compartidos este verano en redes sociales por quienes buscan algo más que un helado tradicional.

¿Cómo funciona la fábrica de helados Magnum?

En Magnum Senses, cada cliente se convierte en su propio maestro heladero. El proceso comienza con un helado base de vainilla o chocolate, que se sumerge en la cobertura de chocolate elegida. Hay cuatro opciones disponibles: negro, con leche, blanco o chocolate «gold», una variedad dorada con toques de caramelo.

A continuación, llega el momento más divertido: elegir los toppings. Los hay para todos los gustos, desde los más clásicos como cacahuete tostado, crocanti de almendra o avellana tostada, hasta los más llamativos como perlas crujientes de chocolate, galleta Oreo, galleta Speculoos, mini nubes o confetis de estrellas. También se pueden añadir Lacasitos, Kit Kat, pistacho triturado, crujientes de frutas del bosque o filipinos.

Una vez elegidos los toppings, se añade si se desea un último toque de salsa de chocolate, que se solidifica al instante al contacto con el helado frío, formando una capa crujiente perfecta para morder.

¿Cuánto cuesta un Magnum personalizado?

Todo se sirve sobre un cartoncito, cómodo y práctico para comerlo caminando o sentado. En cuanto a los precios, es algo más elevado que si compramos una caja de Magnum en el supermercado, pero la experiencia es totalmente personalizada.

Magnum con 2 toppings: 4 euros

Magnum con 3 toppings: 4,50 euros

También hay tarrinas con toppings y salsas por 6 euros

Única en Andalucía

Este concepto no es nuevo a nivel internacional, pero sí lo es en el sur de España, donde la apertura de Magnum Factory en Chipiona ha supuesto una pequeña revolución.

Además, en pleno verano, una parada en esta heladería se ha convertido en un plan ideal para las tardes de paseo o para refrescarse tras un día de playa, ya que se encuentra a solo unos minutos andando del paseo marítimo.

No obstante, esta heladería en no es una fábrica como tal, pero sí representa una especie de «taller boutique» en el que cada cliente ve cómo se elabora su Magnum personalizado desde cero.