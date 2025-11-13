Este es el lugar de Cádiz en el que se rodó una de las películas más exitosas de Amazon Prime: los adolescentes la adoran

La película Culpa mía, basada en el best seller de Mercedes Ron, se ha convertido en uno de los mayores éxitos juveniles de Amazon Prime Video. La historia de Noah y Nick, dos jóvenes que descubren el amor en circunstancias complicadas, combina emoción, lujo y paisajes de ensueño. Su rodaje en la costa andaluza ha sido clave para crear una atmósfera cálida y atractiva que conecta con el público adolescente. Los escenarios reales no solo aportan belleza visual, sino que también ayudan a dar credibilidad a la trama y a reflejar el contraste entre mundos diferentes.

Sotogrande, el lugar de Cádiz donde se rodó 'Culpa mía'

Sotogrande es una urbanización situada en el municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz. El lugar destaca por sus viviendas de alto standing, sus campos de golf y su puerto deportivo. Estas características visuales encajan bien con la estética de la película.

Por ello, Sotogrande aparece como uno de los escenarios vinculados a la producción. Las calles amplias, las edificaciones modernas y el paseo marítimo ofrecen recursos visuales útiles. Además, la proximidad a otras zonas de interés facilita el acceso del equipo de rodaje y de los desplazamientos durante la filmación.

Otras localizaciones de 'Culpa mía'

Además de Cádiz, el rodaje se extendió por diferentes puntos de la Costa del Sol, lo que permitió capturar la esencia luminosa del sur de España. En Málaga, el equipo grabó en Torremolinos, especialmente en la zona de Playamar, un área muy conocida por sus vistas al mar y su ambiente juvenil. También se rodaron secuencias en el Puerto de la Duquesa, en Manilva, un lugar que combina el encanto tradicional andaluz con un estilo de vida cosmopolita.

La ciudad de Marbella también tuvo un papel importante en la producción. Sus playas, como Cabopino o Nueva Andalucía, sirvieron para ambientar varias escenas románticas y de ocio. La mezcla de escenarios naturales y urbanos permitió construir un entorno visual coherente con la historia.

Qué ver en el lugar donde se rodó 'Culpa mía'

Sotogrande ofrece espacios para el ocio, el deporte y el disfrute del litoral. Entre lo más visitado están el puerto deportivo y las zonas ajardinadas alrededor de las urbanizaciones. También hay campos de golf y paseos junto al mar que permiten vistas amplias del litoral gaditano. Estos elementos son interesantes para quien busca recorrer los escenarios vinculados a la película.

Además, la cercanía a San Roque y a otras localidades permite combinar la visita con paseos por el casco histórico. En San Roque se conservan plazas, calles y edificios que muestran la arquitectura tradicional andaluza. De este modo, el visitante puede alternar entre el ambiente moderno de Sotogrande y el carácter más tradicional del entorno.