«Ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo en el PSOE de Cádiz»

El PSOE de Cádiz vivirá el próximo domingo 16 de marzo una jornada electoral interna. Unos 5.000 afiliados de la provincia están llamados a votar entre dos candidatos que optan a liderar el partido en Cádiz. Por un lado, Juan Carlos Ruiz Boix, que persigue la reelección, y, por otro, Javier Ruiz Arana, que aspira a introducir un cambio en el PSOE de Cádiz si logra la secretaría provincial. El primero es diputado y alcalde de San Roque, el segundo, alcalde de Rota. No ha sido posible llegar al congreso provccnial del 5 de abril con una candidatura de consenso. Las Primarias del próximo domingo decidirán quién tiene los apoyos y las papeletas para afrontar un mandato de cuatro años al frente de secretaria provincial del PSOE.

- ¿Qué motivo le ha llevado a presentar candidatura?

- Este paso no lo doy solo, lo doy con el respaldo de muchos compañeros y compañeras que creen que es el momento de abrir un nuevo tiempo en el PSOE de Cádiz. Y cuando la militancia habla, hay que escucharla. Cádiz necesita un PSOE fuerte, conectado con sus militantes y con la sociedad, capaz de vertebrar la provincia y de recuperar gobiernos municipales y la Diputación. Un nuevo tiempo en el que el diálogo, la unidad y la cercanía vuelvan a ser el eje de nuestro partido.

- ¿Hay posibilidad de una lista de consenso 'in extremis' como hace cuatro años?

- Se han mantenido muchas conversaciones; pero finalmente la militancia ha expresado su deseo de elegir y eso es lo que va a ocurrir. Y me parece positivo, porque nuestro partido se construye desde la participación y la decisión de las bases. Confío plenamente en el criterio de los compañeros y compañeras, que sabrán valorar qué proyecto necesita Cádiz. Las primarias no dividen, nos fortalecen. Nos permiten debatir, contrastar ideas y salir aún más unidos para trabajar por el futuro del PSOE en la provincia.

- ¿Ha hablado con María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE en Andalucía?

- Sí, y no solo ahora, sino en muchas otras circunstancias. Con María Jesús Montero tengo una relación de cercanía y colaboración. Ha visitado Rota en varias ocasiones y siempre ha demostrado su compromiso con los municipios y con la provincia. Su liderazgo es clave para el PSOE andaluz y será un pilar fundamental para reconectar con el votante gaditano y recuperar la Junta de Andalucía. En ese camino, el PSOE de Cádiz tiene que estar fuerte, unido y preparado.

- ¿…Y con Ruiz Boix?

Sí, también he hablado con él. Tenemos una buena relación. Como alcaldes, sabemos lo que supone estar al frente de un ayuntamiento, gestionar lo cotidiano y trabajar por mejorar la vida de la gente. Juan Carlos es un gran alcalde y un excelente compañero. Mi teléfono siempre está abierto para el diálogo.

- ¿Qué novedades aporta su candidatura?

- Una forma diferente de hacer política. Lo he demostrado en mi experiencia como alcalde de Rota y como secretario general de mi agrupación: un liderazgo basado en la cercanía, el trabajo constante y la unidad. Quiero trasladar esa manera de entender la política al PSOE de Cádiz, poniendo en el centro a la militancia. Queremos un PSOE volcado en el municipalismo, que escuche y apoye a las agrupaciones en su labor diaria, que esté presente en el territorio y que dialogue con la sociedad gaditana. Apostamos por un partido útil, abierto y con capacidad de transformación, con un compromiso claro con la igualdad y el feminismo.

- ¿No tiene la sensación de que el PSOE de Cádiz está en una división permanente? Griñán lo definió como 'Bosnia-Herzegovina'.

- El PSOE de Cádiz es un partido plural, con distintas sensibilidades, y eso es una riqueza, no un problema. Pero es cierto que hay que superar las divisiones y los personalismos. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Esta candidatura no se basa en bloques ni en etiquetas, sino en sumar, en dialogar y en construir un proyecto que una a toda la militancia. La clave está en entender que el partido debe estar al servicio de la sociedad, no de debates internos. Y para eso es fundamental el diálogo, el respeto y la capacidad de unir.

- ¿Considera que primarias es sinónimo de división?

- Todo lo contrario. Las primarias son una herramienta de participación y democracia interna que nos fortalece como partido. Los militantes deben ser escuchados no solo en los procesos electorales, sino en el día a día del partido. Su voz es fundamental para decidir quién debe liderar este proyecto, y esa decisión debe ser respetada por todos. Lo importante es que, una vez que finalice el proceso, todos trabajemos en la misma dirección. Porque este partido solo avanza cuando lo hacemos juntos.

- ¿Sabe si el camino de las primarias se repite en otras provincias andaluzas?

Sí, en Jaén también habrá primarias con dos candidaturas. Y me parece positivo, porque significa que el partido está vivo y que la militancia tiene la oportunidad de decidir. Es sano y forma parte de nuestra esencia democrática.

- ¿Es cierto que el 'irenismo' está detrás de su candidatura? ¿Qué le pareció el debate en el que Irene García renunció a liderar de nuevo el PSOE y dimitió como presidenta de la Diputación?

- Esta candidatura no va de etiquetas ni de mirar al pasado, sino de futuro. El único apellido es el que compartimos, el de socialistas. Aquí hay compañeros y compañeras de muchas agrupaciones y sensibilidades que han decidido apoyar un proyecto de renovación. Es momento de dejar atrás debates internos y centrarnos en lo importante: abrir un nuevo tiempo, renovar y fortalecer el PSOE de Cádiz.

- ¿Qué relación mantiene con Ferraz?

- Una relación fluida y de colaboración. Como alcalde, participo en distintos espacios de trabajo con compañeros de toda España, compartiendo experiencias y estrategias de gestión. Y como militante, apoyo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que está liderando una transformación social y económica sin precedentes en España y en Europa. Creo que es fundamental seguir impulsando ese modelo de progreso desde todas las estructuras del partido, también desde Cádiz.

- ¿Es de los que piensa que hay 'sanchismo' para rato?

- Lo que hay es un presidente del Gobierno que está transformando España con políticas valientes y que cuenta con el respaldo de los socialistas. Más allá de «ismos» y etiquetas que creo superadas, lo importante es que el PSOE siga siendo el partido que garantiza el progreso y la estabilidad en nuestro país. En la provincia de Cádiz, debemos contribuir a fortalecer ese proyecto, defendiendo y explicando las grandes políticas que se están poniendo en marcha y los valores socialistas que nos han hecho avanzar como país.