La Junta valora que la nueva edición de la competición Sail GP atrae a más de 100.000 personas a Cádiz

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han asistido este domingo a la última jornada de competición de la DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía- Cádiz, que se ha celebrado en la capital gaditana durante este fin de semana y en la que han destacado la asistencia masiva de público al evento, con más de 100.000 personas.

Sanz ha informado que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial están convencidos de los beneficios que trae una prueba de relevancia internacional como ésta para Cádiz; «por eso hemos presentado nuestro compromiso a través de unas cartas de intenciones de las tres administraciones y ya tienen una propuesta económica en SailGP sobre la mesa; solo queda esperar que sea aceptada en los próximos días, para que puedan seguir disfrutando todos los ciudadanos de una nueva edición de la competición», ha expuesto.

Según ha recogido la Junta en una nota, también ha señalado el consejero de la Presidencia que «la prueba gaditana tiene una gran consideración entre los equipos participantes, por las condiciones en las que compiten, y también por lo que supone para ellos navegar ante un público tan numeroso, como el que se ha citado este fin de semana en la capital gaditana, lo que nos han vuelto a manifestar en esta edición».

Por su parte, Del Pozo ha destacado que «estamos muy satisfechos en el Gobierno andaluz porque Cádiz haya vuelto a ser protagonista de una nueva edición de la SailGP». «Aquí se están decidiendo los equipos que tendrán opciones de victoria en la Gran Final del campeonato en Abu Dhabi el próximo mes de noviembre, y confiamos que el equipo español, 'Los Gallos', sea uno de ellos y repita el título del año pasado», ha subrayado.

La titular de Deporte de la Junta ha resaltado igualmente que «para la comunidad acoger eventos deportivos de primer orden como la SailGP Andalucía- Cádiz genera un impacto tanto de promoción deportiva, imagen de marca y retorno económico innegable, por lo que es muy beneficioso para todos».

En esta línea, el titular de la Presidencia ha recordado que «en 2023 el impacto económico de la Sail GP en la Bahía de Cádiz fue de casi 100 millones de euros». Durante estas dos jornadas los equipos han competido a velocidades que rozan los 100 km/h en carreras de flota, con un formato diseñado para «maximizar el espectáculo, la interacción con el público asistente al evento, y la cobertura en directo tanto en tierra como en streaming».

La emisión de la SailGP de Cádiz ha llegado a 220 mercados internacionales, con una audiencia potencial acumulada de unos 300 millones de personas en todo el mundo. Ambos consejeros estuvieron acompañados por el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; y la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona; entre otras autoridades.