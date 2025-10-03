La Tacita del Atlántico: el balcón gastronómico para vivir el SailGP en Cádiz

Cádiz se prepara este fin de semana para acoger uno de los espectáculos deportivos más impactantes del calendario náutico internacional: el DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, que reunirá a los catamaranes voladores F50 frente al Paseo de Santa Bárbara y el Paseo Carlos III. Las carreras, que se celebran el sábado y el domingo de 15:30 a 17:00 horas, convertirán la bahía en un escenario vibrante que se podrá disfrutar desde diferentes puntos de la ciudad.

Entre ellos destaca el espacio gastronómico La Tacita del Atlántico, situado en el Parador de Cádiz, que se ha consolidado como un mirador privilegiado sobre la bahía. Con sus amplios ventanales y su terraza abierta al océano, ofrece la posibilidad de seguir la regata mientras se degusta un aperitivo, un café, una merienda o una copa al atardecer.

Un cóctel con vistas a la Bahía en el Parador de Cádiz PARADOR

Gastronomía con vistas

La propuesta de La Tacita del Atlántico combina el sabor local con un ambiente cosmopolita. Durante las horas del SailGP, se convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan disfrutar de la emoción de la regata de manera tranquila con una sobremesa o merienda temprana.

Un café a media tarde, un cóctel o una merienda se convierten en la excusa perfecta para vivir la cita desde una de las ubicaciones más exclusivas de la ciudad. Todo ello con la bahía como telón de fondo y las velas multicolores de los equipos internacionales surcando el mar.

En su carta podemos encontrar una selección de tartas caseras de obrador, hojaldres y también algunos dulces sin gluten.

Por otro lado, se pueden degustar cafés de especialidad, copas y cócteles. Aunque también se puede tomar vinos de Jerez, así como la clásica manzanilla de Sanlúcar.

Espacio Gastronómico La Tacita del Atlántico GURMÉ

Un plan completo para el fin de semana

La regata de Cádiz es ya una cita marcada en el calendario del SailGP, con miles de aficionados que se acercan cada año para seguir las maniobras de las tripulaciones más rápidas del mundo. Para quienes buscan una alternativa tranquila y gastronómica, La Tacita del Atlántico suma el valor de la comodidad y las vistas panorámicas, en un entorno acogedor que permite disfrutar tanto del deporte como de la sobremesa.

Con la competición repartida en dos jornadas, el espacio se presenta como un plan completo para el fin de semana: regata, mar y gastronomía en un mismo lugar.

¿Dónde tomar algo mientras pasa la regata? Espacio Gastronómico La Tacita del Atlántico - Parador de Cádiz Avda. Duque de Nájera, 9. Cádiz

956226905