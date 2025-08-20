La Junta defiende la solidez del Plan Infoca: «Contamos con los mejores medios y condiciones de nuestra historia»

La Junta de Andalucía ha salido al paso de las críticas vertidas por los bomberos forestales del Plan Infoca, quienes se han manifestado este miércoles en Cádiz denunciando precariedad laboral y la supuesta intención de desmantelar el operativo. El Ejecutivo autonómico ha respondido con firmeza, defendiendo no solo la solidez del dispositivo, sino subrayando que actualmente cuenta con los mejores medios humanos y tecnológico.

Desde la Junta se ha asegurado que se han producido avances significativos tanto en las condiciones laborales del personal como en los recursos materiales del servicio. Entre las mejoras destacadas, el Gobierno andaluz ha señalado que «se están cumpliendo reivindicaciones históricas del colectivo, como la integración de los trabajadores en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMA) que les permite trabajar todo el año, y se continúa negociando con los sindicatos la aplicación del concepto de antigüedad para el personal«,

En cuanto a los medios materiales, la administración autonómica ha presumido de una renovación profunda del parque móvil del Infoca. En los últimos cuatro años se han incorporado 282 nuevos vehículos de transporte de personal, con una inversión de 20 millones de euros, y se ha renovado el 75% de las autobombas, con un presupuesto adicional de 25,4 millones en dos legislaturas, según han reseñado.

«El dispositivo del Plan Infoca nunca ha estado tan preparado como ahora», han afirmado desde la Junta, que recuerda que en 2019 se encontraron con una flota «envejecida, técnicamente obsoleta y con sistemas de seguridad muy limitados».

Desde el Gobierno andaluz se ha insistido en que la actual campaña de extinción de incendios se desarrolla con la mayor preparación técnica y operativa jamás registrada, fruto de una apuesta sostenida por reforzar un servicio esencial para la protección del medio natural andaluz. A pesar de las protestas, la Junta ha apelado al diálogo con los sindicatos y se compromete a seguir trabajando en la mejora continua de las condiciones del personal.