Bomberos forestales de Cádiz se movilizan contra la precariedad: «Infoca no se vende, se defiende»

Los bomberos forestales de la provincia de Cádiz se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Junta de Andalucía, en la plaza de España, para denunciar la precariedad laboral que sufre el colectivo. La protesta, convocada por CCOO, UGT, CGT y el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales del Infoca han reunido a decenas de profesionales bajo el lema «Infoca no se vende, se lucha y se defiende».

Entre bengalas, uniformados y pancartas, el ambiente se ha cargado de consignas y reivindicaciones, en una protesta en la que los participantes hicieron visible su malestar y la unidad del sector.

Los manifestantes han reclamado mejoras salariales, estabilidad en el empleo y más recursos materiales para hacer frente a los incendios forestales. «Nuestros sueldos son míseros y el dispositivo no está cubierto al 100 %. Muchos compañeros no trabajan todo el año y no contamos con suficientes equipos ni vehículos», ha denunciado Raúl Mena, secretario general de la sección sindical de CCOO y jefe de retén, ante los medios de comunicación.

Al malestar del colectivo se suma las críticas políticas por la gestión de los incendios en estas últimas semanas. El diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido que los bomberos forestales «se están jugando al vida sin medios adecuados» y ha reclamado un debate sobre prevención, cambio climático y condiciones laborales.

Asimismo, las organizaciones sindicales han anunciado que estas protestas continuarán en las próximas semanas en diferentes provincias. Además, han adelantado que en septiembre se convocará una gran movilización en Sevilla «si la Junta no ofrece soluciones a nuestras reivindicaciones».

«Campañas de autobombo»

El secretario general de PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, también se ha pronunciado durante al concentración y ha cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, a quienes ha acusado de dedicarse «a la industria del incendio» en lugar de «impulsar políticas eficaces de prevención».

Al hilo, Ruiz Boix ha denunciado que en los últimos años la Junta ha dejado sin ejecutar más de 350 millones de euros destinados a esta materia: «229 millones en 2024 y 140 en 2023». Al mismo tiempo, ha criticado las «campañas de autobombo» y el uso mediático de las emergencias «mientras los profesionales que combaten el fuego siguen trabajando en condiciones precarias».

