Juicio por el hundimiento del 'Rúa Mar': este martes, testifican los familiares

El juicio contra los seis acusados por el hundimiento del pesquero Rúa Mar iniciado el pasado 22 de septiembre se ha retomado este lunes en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. Se ha continuado con la declaración como testigos de agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Aduanas. Los guardias civiles que han pasado por la sala de vistas de la Audiencia han sido los que encontraron efectos del Rúa Mar, como las balsas, radiobaliza y demás efectos relacionados con la embarcación en los días posteriores a su naufragio. Los testimonios en la sala han ratificado las declaraciones de los agentes.

Uno de los temas que han tratado los agentes es la localización de 25 kilos de hachís cada uno a los 6 días del hundimiento del barco en aguas cercanas al Faro de Trafalgar y que la Fiscalía asegura formaban parte del alijo que el 'Rúa Mar' habría presuntamente cargado en Marruecos.

El juicio continuará este martes con la declaración de los familiares perjudicados, concretamente las mujeres, padres e hijos de los cuatro marineros desparecidos. Posteriormente, en la jornada del miércoles, comenzarán los testimonios de los peritos con las pruebas periciales.

Sesiones previas

La primera sesión del juicio, que comenzó el pasado 22 de septiembre, sirvió para resolver sobre aquellas cuestiones previas que se habían planteado, entre las que los letrados de la defensa pedían la nulidad de las intervenciones, los dispositivos de geolocalización y a su vez también la nulidad de las sonorizaciones, lo cual no fue estimado por la Sala, estimándolas inicialmente como válidas.

De igual forma, la Fiscalía incluyó a más perjudicados a los efectos de la responsabilidad civil y la indemnización que se deriva, que son aquellos familiares que no habían sido incluidos en el escrito inicial porque no se tenía constancia de los mismos.

Así, hasta el momento, las primeras sesiones han servido además de para que el tribunal acepte las intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación y los acusados se acojan a su derecho a declarar al final del juicio, para que los policías que han declarado como testigos, entre los que se encuentra el instructor de la investigación, hayan ratificado los hechos como los relata la Fiscalía en su escrito de acusación en cuanto a la existencia de una organización dedicada al narcotráfico.

Cabe recordar que en la sala de vistas hasta el momento se han sentado nada más cinco de los seis acusados, ya que uno de ellos se encuentra en paradero desconocido y con una orden de búsqueda y detención al no presentarse en la prisión en la que estaba interno tras un permiso penitenciario hace varios meses.

Peticiones de la Fiscalía

La Fiscalía, que ha destacado la «brillante labor» que han hecho en la instrucción y su desarrollo la Unidad de la Udyco Central, ha pedido para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, pide 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos acusados relacionado con la droga.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior, así como que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar, que zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. Posteriormente, el día 26 de enero de 2020 sobre las 20,45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.