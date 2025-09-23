Tres hombres hacen un 'simpa' en un restaurante de Jerez dejando una cuenta de 180 euros: «Son los mismos de siempre»

Tres individuos se han marchado sin pagar del Mesón Lomopardo, en Jerez de la Frontera. Así lo han denunciado los responsables del establecimiento, que han compartido las imágenes de la cámara de seguridad donde se puede apreciar el momento exacto en el que los tres hombres abandonan el restaurante con relativa normalidad.

Según ha informado el restaurante, la cuenta que los individuos dejaron sin pagar ascendía a 180 euros, que equivaldría a un total de 60 euros por persona. Los autores de este 'simpa', de momento, siguen sin ser identificados, aunque se espera que las imágenes captadas por la cámara de seguridad puedan ayudar a esta labor.

Las imágenes de la cámara

Como se puede apreciar en las imágenes de la cámara, que han sido compartidas en redes sociales por Jerez TV, los tres individuos abandonan el restaurante de uno en uno sin levantar ningún tipo de sospecha. Uno de ellos, incluso, se detiene durante unos segundos en la zona de la barra con total normalidad.

El primero de estos hombres llevaba una gorra y una camisa, el segundo tenía el pelo recogido con un moño y el tercero, llevaba una camiseta blanca. Los camareros del restaurante, mientras tanto, no se percataron en ningún momento de que los individuos se estaban marchando sin pagar.

Un delito tipificado

Irse sin pagar de un restaurante está considerado un delito de estafa en nuestro país que está tipificado en el artículo 248 del Código Penal. La sanción, en estos casos, depende de la cuantía o el importe que haya sido defraudado. Si es inferior a 400 euros, la pena suele ser una multa, pues se considera infracción leve. Si la cantidad es superior a 400 euros, la acción se considera como delito grave y conllevaría el pago de una multa y penas de prisión.

Son algunos de los castigos que podrían recibir los tres individuos que se marcharon sin pagar de este restaurante de Jerez. Por el momento, siguen sin ser identificados, pero las imágenes de las cámaras de seguridad podrían desempeñar un papel fundamental para ello.