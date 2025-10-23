Pillado 'in fraganti' robando en el parking del Hospital de Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, al que le figuran numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras ser localizado merodeando en las zonas del aparcamiento del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y accediendo al interior de un turismo con la intención de sustraer efectos del interior de la guantera.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, al detenido le figuraba una reclamación judicial por la comisión de delitos de estafa y era conocido por los agentes por su reiteración delictiva en robos con fuerza y agresiones a facultativos sanitarios en el cercano Centro de Salud de la Serrana.

In fraganti

La detención se produjo el pasado viernes 17 sobre las 16,00 horas cuando agentes uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones del centro hospitalario. Ahí, observaron a un individuo manipulando los picaportes de varios vehículos estacionados y le sorprendieron accediendo al interior de un turismo con la intención de sustraer efectos del interior de la guantera.

La actuación policial permitió recuperar los objetos antes de que fueran sustraídos por completo, mientras que el presunto autor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en el área de calabozos hasta su puesta disposición de la autoridad judicial.