Miguel, vecino de La Corta en Jerez: «Mi casa no se ha inundado en 50 años»

Más de un centenar de vecinos de diferentes pedanías de Jerez han sido desalojados de sus viviendas por el riesgo de inundación ante el desbordamiento del río Guadalete. Muchos inmuebles de zonas como El Portal o Las Pachecas se encuentran vacíos, pero la zona sigue contando con una importante presencia en la zona de agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Local de Jerez, quienes patrullan las inmediaciones para evitar posibles robos, el principal temor de los residentes, y para supervisar el terreno sigue siendo habitable y que no hay riesgo para los vecinos.

No obstante, un grupo de vecinos han decidido no abandonar sus hogares a pesar de las recomendaciones de las autoridades. Es el caso de Miguel, vecino de 74 años de La Corta. «¿Otra vez estáis por aquí?», pregunta. «Hoy está mucho más tranquilo que ayer, cuando había tantos policías», señala. «Llevo toda la vida viviendo aquí y nunca me he ido de mi casa», afirma, ya que «nunca se ha inundado en 50 años».

En palabras de Miguel, «el río está lleno de ramas que no limpian desde hace años, y cuando el río apenas tiene agua se ve que hay como cinco o seis metros de ramas abajo que impiden que el agua corra como normalidad».

Recuerda que «cuando yo era joven el río era muy bonito, los vecinos nos bañábamos y se hacían actividades, ahora el río está sucio y no lo limpian».

A diferencia de otros vecinos de la zona, Miguel no se ha ido de su vivienda. «Yo dije que no me iba y no me voy a ir, nosotros conocemos el río mejor que nadie y sabemos cuando puede haber problemas».