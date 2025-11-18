Jerez decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero

El Ayuntamiento de Jerez ha decretado dos días de luto oficial, desde las 09:00 horas de este martes y hasta las 09:00 horas del próximo 20 de noviembre, tras conocerse el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero, Hijo Predilecto de la ciudad y una de las figuras más influyentes de la cultura ecuestre, taurina y vinatera de la provincia de Cádiz.

El Consistorio jerezano ha expresado su profundo pesar por la pérdida de quien fuera considerado un referente del arte del rejoneo, fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y miembro de una de las sagas más emblemáticas del sector ganadero y bodeguero jerezano.

Figura clave en la identidad de Jerez

Nacido en 1940, Álvaro Domecq Romero desarrolló una carrera extraordinaria dedicada al caballo. Tomó la alternativa como rejoneador en 1960, iniciando una trayectoria que lo llevaría a participar en más de dos mil festejos en España y otros países, convirtiéndose en uno de los nombres imprescindibles del toreo a caballo del siglo XX.

En 1973 fundó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, institución de prestigio internacional que situó a Jerez en el mapa ecuestre mundial. Bajo su impulso nació el espectáculo «Cómo bailan los caballos andaluces», hoy símbolo indiscutible de la identidad cultural andaluza.

Además, como ganadero al frente del hierro de Torrestrella y empresario vinculado al sector vinatero y turístico, Domecq contribuyó al desarrollo económico y patrimonial de la ciudad.

Legado imborrable

A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones, entre ellas el Caballo de Oro, la Medalla de Andalucía y el título de Hijo Predilecto de Jerez, concedido en reconocimiento a su aportación a la cultura andaluza y a la difusión internacional de la imagen de la ciudad. Álvaro Domecq encarnó la esencia y sentir de Jerez y su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva.

Jerez de luto

Durante las 48 horas de luto oficial, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad ecuestre y taurina.