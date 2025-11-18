El mundo de la ganadería y la tauromaquia llora la muerte de Álvaro Domecq Romero: «¡Aquí abajo siempre te recordaremos!»

El mundo del toro amaneció este martes de luto tras conocerse el fallecimiento de Álvaro Domecq, figura clave de la ganadería brava y uno de los apellidos más influyentes de la tradición taurina española. Su muerte, a los 83 años, ha provocado una ola de reacciones en el sector, que despide a uno de sus referentes más sólidos y respetados.

Heredero de una dinastía histórica, Domecq dedicó su vida a la crianza del toro bravo y al arte del rejoneo, disciplina en la que alcanzó reconocimiento internacional. Su nombre estuvo siempre ligado a la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural, y su ganadería, conocida por la bravura y presencia de sus ejemplares, marcó durante décadas algunas de las tardes más recordadas de la Fiesta.

La noticia de su muerte corrió rápidamente por redes sociales, donde ganaderos, toreros, aficionados y personalidades del ámbito rural expresaron su pesar y destacaron su legado.

Amenecemos esta mañana con la triste noticia del fallecimiento de don Álvaro Domecq Romero.



Jerez de la Frontera y el mundo del toro y del caballo en Andalucía pierden a uno de sus hijos más queridos.



Mis condolencias a su familiares y amigos. Que Dios lo tenga en su gloria. pic.twitter.com/lpc55DEPt7 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) November 18, 2025

Diversas figuras del sector taurino señalaron que la trayectoria de Domecq trascendió lo estrictamente profesional, colocando en valor su papel como defensor de un modo de vida ligado al campo y sus tradiciones.

El rejoneo se tiñe de luto con la partida de D. Álvaro Domecq Romero, figura del toreo a caballo y ganadero de Torrestrella.

Mi más sentido pésame a su familia y amigos.

¡Aquí abajo, siempre te recordaremos.! DEP 🕯️ pic.twitter.com/wbU8ALwPiO — Sergio Galán (@SGalanOficial) November 18, 2025

A lo largo de la mañana, distintas entidades del ámbito rural y cultural emitieron comunicados lamentando su pérdida y reconociendo su contribución al desarrollo y la proyección internacional de la ganadería brava. Numerosos compañeros de profesión han subrayado que su trabajo dejó una huella imborrable en la crianza y selección del toro de lidia.

La Casa Segura, lamenta de manera extremadamente profunda, el fallecimiento de D. Álvaro Domecq Romero. Caballero Rejoneador y un Señor de los pies a la cabeza. El mundo del toro y del caballo, perdemos un pilar fundamental tanto en nuestra profesión como en nuestras vidas. D.E.P pic.twitter.com/J6UhZvuXk0 — José Luis Segura 🇪🇦 (@jlseguramesa) November 18, 2025

Diferentes asociaciones taurinas piensan en actos de homenaje en los próximos días, destacando su influencia en varias generaciones de ganaderos y rejoneadores. Para muchos, su despedida supone el adiós a una figura que representó como pocos la unión entre tradición, campo y tauromaquia.

Pese a la conmoción que ha causado la noticia, las instituciones del sector coinciden en que su legado perdurará en la memoria colectiva y en la evolución futura de la Fiesta.

