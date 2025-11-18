OBITUARIO

El mundo de la ganadería y la tauromaquia llora la muerte de Álvaro Domecq Romero: «¡Aquí abajo siempre te recordaremos!»

Figuras del toreo, asociaciones ganaderas y representantes políticos expresan su pesar por la pérdida del jerezano

Muere Álvaro Domecq Romero, icono jerezano del rejoneo y la ganadería andaluza

Álvaro Domecq Moreno, referente en la ganadería andaluza.
Álvaro Domecq Moreno, referente en la ganadería andaluza. L.V.
Esther Macías

Cádiz

El mundo del toro amaneció este martes de luto tras conocerse el fallecimiento de Álvaro Domecq, figura clave de la ganadería brava y uno de los apellidos más influyentes de la tradición taurina española. Su muerte, a los 83 años, ha provocado una ola de reacciones en el sector, que despide a uno de sus referentes más sólidos y respetados.

Heredero de una dinastía histórica, Domecq dedicó su vida a la crianza del toro bravo y al arte del rejoneo, disciplina en la que alcanzó reconocimiento internacional. Su nombre estuvo siempre ligado a la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural, y su ganadería, conocida por la bravura y presencia de sus ejemplares, marcó durante décadas algunas de las tardes más recordadas de la Fiesta.

La noticia de su muerte corrió rápidamente por redes sociales, donde ganaderos, toreros, aficionados y personalidades del ámbito rural expresaron su pesar y destacaron su legado.

Diversas figuras del sector taurino señalaron que la trayectoria de Domecq trascendió lo estrictamente profesional, colocando en valor su papel como defensor de un modo de vida ligado al campo y sus tradiciones.

A lo largo de la mañana, distintas entidades del ámbito rural y cultural emitieron comunicados lamentando su pérdida y reconociendo su contribución al desarrollo y la proyección internacional de la ganadería brava. Numerosos compañeros de profesión han subrayado que su trabajo dejó una huella imborrable en la crianza y selección del toro de lidia.

Diferentes asociaciones taurinas piensan en actos de homenaje en los próximos días, destacando su influencia en varias generaciones de ganaderos y rejoneadores. Para muchos, su despedida supone el adiós a una figura que representó como pocos la unión entre tradición, campo y tauromaquia.

Pese a la conmoción que ha causado la noticia, las instituciones del sector coinciden en que su legado perdurará en la memoria colectiva y en la evolución futura de la Fiesta.

