Sofocado el incendio en una chatarrería de Jerez tras horas de trabajo y desalojos preventivos en El Portal

El incendio declarado en la tarde del miércoles en una chatarrería del Puente del Duque, en la zona del Polígono El Portal de Jerez, ha quedado controlado a primera hora de esta mañana tras más de catorce horas de trabajo ininterrumpido por parte de los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC).

Las llamas comenzaron en el exterior de la instalación sobre las 16:30 horas, afectando principalmente a material de desecho y neumáticos, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. Por prevención, se desalojaron varias naves colindantes ante la posible toxicidad del humo.

El fuego fue confinado en una zona concreta, lo que evitó su propagación a viviendas cercanas. Aun así, las autoridades hicieron un llamamiento a la ciudadanía para no acercarse a la zona y recomendaron a los vecinos mantener las ventanas cerradas en caso de notar la cercanía del humo.

En la intervención han participado efectivos del parque de bomberos de Jerez, con el apoyo de vehículos nodriza N-13 del parque de Cádiz y N-17 de Algeciras, que se incorporaron alrededor de las 19:30 horas. La Policía Local también colaboró patrullando los alrededores y reforzando las medidas de seguridad.

El presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz, acudió personalmente al lugar para seguir la evolución de los trabajos.

Tras trabajar toda la noche, el incendio se dio por controlado a las 06:30 horas de este jueves, iniciándose la fase de enfriamiento. Los bomberos continúan en el lugar, ya que los materiales afectados —goma, magnesio y aluminio— requieren una extinción prolongada. Durante la madrugada se realizaron varios relevos de personal, a medianoche y a las 7:00 de la mañana, para mantener el operativo activo.

Imágenes del incendio Bomberos

No se han registrado daños personales, aunque las labores se prolongarán hasta la completa extinción del incendio.