Un incendio en la chatarrería del Puente del Duque en Jerez genera una densa columna de humo

Desde las 16.30 horas, efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del parque de Jerez se encuentran interviniendo en un incendio en la chatarrería del Puente del Duque, en la zona del Polígono El Portal.

Está ardiendo material exterior y neumáticos, lo que ha generado una gran columna de humo. Algunas de las naves próximas han sido desalojadas, por prevención y por la posible toxicidad del humo

Desde bomberos se ha aclarado que el fuego se encuentra confinado en una zona, por lo que no hay riesgo de propagación a las viviendas pero, como medida de precaución, se ha pedido a la población que no se acerque a la zona y a los residentes cercanos que permanezcan en casa con las ventanas cerradas si ven que se aproxima el humo.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera está colaborando activamente con la intervención, y efectivos de la Policía Local se encuentran patrullando la zona para advertir a la población más cercana sobre las recomendaciones de seguridad