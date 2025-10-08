Muere un joven legionario en la Sierra de Cádiz

Un joven legionario, de tan sólo 23 años de edad, ha perdido la vida tras sufrir un trágico accidente en la Sierra de Cádiz.

Los hechos, según se apunta desde Canal Sierra de Cádiz, sucedieron este pasado martes en la Sierra de la Silla. El joven sufrió una caída y acabó dándose un fuerte golpe en la cabeza que resultó mortal.

Poco más ha trascendido hasta el momento, aunque las muestras de dolor no dejan de sucederse en redes sociales. Al parecer, el joven era natural de Chiclana y era miembro de la Legión de Ronda.

La Sierra de la Silla es un conjunto montañoso situado en la provincia de Cádiz, entre Ubrique y Benaocaz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Su nombre proviene de la silueta que forman sus cimas, el Pico de la Silla y el Pico del Adrión, que recuerdan a una silla de montar. La zona es conocida por sus rutas de senderismo, siendo la Subida a la Silla una de las más destacadas, aunque de dificultad media-alta y con tramos por terrenos privados.

(Habrá ampliación)