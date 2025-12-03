Una conocida influencer internacional visita la zambomba de Jerez y se queda sin palabras al descubrir esto: «¡Es algo que siempre me ha impresionado!»

Una conocida influencer internacional ha visitado la zambomba de Jerez… y se ha quedado literalmente sin palabras.

En su vídeo, grabado a las 23:00 horas en pleno centro, muestra calles repletas de gente, ambiente festivo, música, risas… y también otro detalle que le llamó la atención: bolsas, vasos y residuos por el suelo, fruto de la gran afluencia de público que cada diciembre llena Jerez por las zambombas.

«Es algo que siempre me ha impresionado», reconoce la creadora, mientras enseña imágenes con cientos de personas celebrando la fiesta en la calle. Sin embargo, lejos de criticar, explica que gran parte de la limpieza en ciudades españolas se hace entre las 4 y las 8 de la mañana, cuando las calles están vacías, y que en destinos muy turísticos parte del equipo trabaja toda la noche.

Cómo funcionan estos servicios Barredores a pie, que limpian zonas donde las máquinas no pueden entrar.

Máquinas barredoras, que aspiran y recogen los residuos.

Hidrolimpiadoras, con mangueras a presión para dejar calles, plazas y suelos impecables.

Durante la madrugada, camiones que recogen residuos domésticos y vidrio.

El contraste

Pero lo que realmente la dejó impactada llegó después. A las 10 de la mañana, el vídeo continúa con nuevas imágenes del mismo lugar.

Y el contraste es increíble: calles baldeadas, pavimento limpio, ni rastro de plásticos, vasos ni basura. Como si nada hubiera pasado.

La influencer destaca el «trabajo impecable» de los servicios de limpieza y asegura que pocas veces ha visto un cambio tan radical en tan pocas horas.

Un vídeo que se ha viralizado rápidamente y que muestra, en apenas unos segundos, la magia, el desborde y también la capacidad de recuperación de Jerez durante sus tradicionales zambombas.

