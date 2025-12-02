Zambombas en Jerez 2025: programación completa del tercer fin de semana

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Navidad vuelve a sonar en Jerez y lo hace con su celebración más emblemática: la zambomba (que no zambombá) es una tradición que cada año atrae a miles de personas dispuestas a cantar, compartir y vivir uno de los rituales festivos más auténticos de Andalucía.

Con la llegada del tercer fin de semana de zambombas, la ciudad se prepara para tres días intensos de villancicos, compás y convivencia en hermandades, peñas, asociaciones y tabancos.

En esta ocasión, las zambombas coinciden con el puente festivo así que diciembre empieza cargado de citas. Desde hermandades históricas hasta tabancos emblemáticos, pasando por asociaciones culturales y peñas flamencas, Jerez se convierte en un enorme escenario abierto dedicado a la Navidad con sabor a barrio, tradición y raíz flamenca.

A continuación, te presentamos la programación para este fin de semana

Zambombas: viernes 5 de diciembre de 2025 Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica (Calle Carpinteros, 5) — 15:00

Hermandad del Cristo de la Viga (Reducto Catedral de Jerez) — 15:00

Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto (Calle Terremoto de Jerez) — 18:30

Hermandades del Consuelo y Resurrección (Plaza Belén) — 20:00

Damajuana (Calle Francos) — Grupo No Te Rayes — 20:30

Zambombas: sábado 6 de diciembre de 2025 Asociación de Vecinos San Miguel (Cruz Vieja) — 15:00

P.F. Buena Gente (Plaza Basurto) — 15:00

Hermandad de Jesús Nazareno (Capilla de San Juan de Letrán – Alameda de Cristina) — 15:00

Hermandad de las Angustias (Plaza de las Angustias) — 15:00

Hermandad de la Soledad (Iglesia de la Victoria – Calle Porvera) — 15:00

Hermandad del Cristo del Amor (Sede social – Calle Salas) — 15:00

Hermandad de la Esperanza de la Yedra (Ermita de la Yedra – Calle Empedrada) — 15:00

Hermandad del Rocío (Bodega La Plazuela – Plaza de la Serrana) — 15:00

Hermandad de la Borriquita (Escuela de San José – Calle Porvera) — 15:00

Hermandad de las Tres Caídas (Plaza de San Lucas) — 15:00

Hermandad del Cristo de la Viga (Reducto Catedral de Jerez) — 15:00

Hermandad de la Buena Muerte (Sede Social – Calle Nueva, 5) — 15:00

Hermandad del Santo Crucifijo (Plaza de San Miguel) — 15:00

Hermandades del Consuelo y Resurrección (Plaza Belén) — 15:00

Zambombas: domingo 7 de diciembre de 2025 Hermandad de las Tres Caídas — 13:30 — Plaza San Lucas

Hermandad de la Candelaria — 13:30 — Patio Parroquia de Santa Ana

Hermandad de la Cena — 14:00 — Plaza de la Asunción

Hermandad de la Borriquita — 14:00 — Escuela de San José

Del Tabanco a la Feria — 14:00 — Calle Armas, 5 (Plaza del Arenal)

Ateneo Cultural Andaluz — 14:30 — Tabanco Cruz Vieja (Calle Barja, 16)

Hermandad de la Viga — 15:30 — Reducto de la Catedral

Damajuana — 17:00 — Calle Francos, 18

La Nueva Guarida — 17:00 — Calle Porvenir

Bereber — 19:00 — Calle Cabezas, 8-10 — Grupo Duende

Damajuana — 21:00 — Calle Francos, 18

Ateneo Cultural Andaluz — 21:30 — Tabanco Cruz Vieja

La Nueva Guarida — 22:00 — Calle Porvenir

Del Tabanco a la Feria — 22:00 — Calle Armas, 5 (Plaza del Arenal)

Zambombas como BIC

La Zambomba de Jerez es mucho más que una fiesta popular. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), esta celebración forma parte esencial del patrimonio inmaterial del pueblo jerezano. Sus orígenes se remontan a los patios de vecinos, donde familias y amistades se reunían alrededor del fuego para cantar villancicos aflamencados, acompañados de zambombas, panderos, botellas de anís y palmas.

Con el paso del tiempo, la tradición se ha hecho más grande, pero no ha perdido su esencia: la participación espontánea, el ambiente cercano y la fuerza del cante colectivo que se transmite de generación en generación.