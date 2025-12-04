Sucesos

«Atácalos» y «mátalos»: un fugitivo azuza a su perro contra la Policía para impedir su arresto en Jerez

Ocurrió en las «casitas bajas» de San Benito durante una patrulla rutinaria

El detenido afronta un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Un hombre sobre el que pesaba una orden de detención emitida por un Juzgado de lo Penal de Jerez de la Frontera trató de evitar su arresto azuzando a su perro de gran tamaño contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en la intervención.

Los hechos ocurrieron el miércoles 26 de noviembre en la barriada jerezana del Polígono de San Benito, en la zona conocida como «las casitas bajas», durante una patrulla rutinaria de seguridad. Los agentes reconocieron al individuo y procedieron a darle el alto, ya que constaba contra él una orden de detención y personamiento.

Al percatarse, el hombre emprendió la huida hasta un domicilio cercano. Instantes después salió de la vivienda acompañado de un perro de grandes dimensiones, al que jalearía con expresiones como «atácalos» o «mátalos» para que arremetiera contra los policías.

Los agentes consiguieron esquivar los envites y dentelladas del animal mientras el individuo se resistía a colaborar.

Finalmente, el hombre depuso su actitud y logró retener al perro antes de que los agentes se vieran obligados a repeler la agresión. El animal fue inmovilizado y trasladado a instalaciones municipales con la colaboración del Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez, cuyos profesionales comprobaron que carecía del chip obligatorio.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Jerez como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, quedando en el área de detención hasta su puesta a disposición judicial.

