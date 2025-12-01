«No respiraba y estaba amoratada»: policías locales de Jerez logran salvar la vida de una bebé que se asfixiaba

Una intervención tan rápida como decisiva permitió este domingo salvar la vida de una niña de 17 meses en Jerez de la Frontera. La menor, que viajaba en un vehículo junto a su madre y su hermano, había dejado de respirar y presentaba el cuerpo rígido y la boca completamente cerrada cuando una unidad motorizada de la Policía Local detectó la conducción desesperada de la mujer al volante.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22:00 horas, cuando los agentes observaron cómo un coche circulaba de forma anómala por la Glorieta de la Guardia Civil en dirección a Madre de Dios, tocando el claxon sin parar y con la conductora sacando la mano por la ventanilla para pedir ayuda. Al detener el vehículo, la mujer alertó de inmediato de que su hija no respiraba.

Policía, ángel de la guarda

Los policías activaron las señales luminosas para abrir paso hacia el hospital. Uno de los agentes, subinspector del cuerpo, se introdujo en el vehículo para acompañar a la familia durante el trayecto y comprobar el estado de la pequeña.

Fue entonces cuando, al ver que la niña presentaba un tono amoratado en la cara, la lengua caída hacia atrás y la boca completamente cerrada, el agente ordenó detener la marcha y actuar de inmediato. En plena vía pública inició las maniobras de insuflación de aire, liberando la lengua y tratando de recuperar la respiración de la menor.

Fueron momentos «difíciles», según el Ayuntamiento, pero el agente logró finalmente que la pequeña recuperara el aliento. Mientras tanto, otros policías atendían a la madre y al hermano de ocho años, ambos en un evidente estado de shock.

Una vez estabilizada, la unidad escoltó nuevamente al vehículo hasta el Servicio de Urgencias de Maternidad del Hospital de Jerez, donde la familia quedó bajo atención sanitaria. Los agentes permanecieron allí hasta que un familiar se hizo cargo del niño.

La familia ha comunicado a la Policía Local que la bebé permanece estable en el centro hospitalario.

RCP vital de la Policía

El Ayuntamiento ha recordado que esta no ha sido la única intervención vital de la Policía Local en fechas recientes. Hace apenas unos días, otra patrulla logró sacar de una parada cardiorrespiratoria a una adolescente en su domicilio, aplicando maniobras de RCP hasta la llegada de los servicios sanitarios del 061, que posteriormente la estabilizaron y trasladaron al hospital.

Actuaciones policiales

Además de estos rescates, la Policía Local ha realizado diversas intervenciones durante los últimos días. Entre ellas, la denuncia de tres conductores por delitos contra la seguridad vial: uno implicado en un accidente con un ciclomotor sin licencia, otro que perdió el control de su vehículo en estado ebrio tras chocar contra una farola en Chapín, y un tercero que dio positivo en alcoholemia tras una colisión en la glorieta de Biarritz.

En la avenida Reina Sofía, los agentes también intervinieron una papelina de cocaína al conductor de un patinete eléctrico que circulaba en sentido contrario. Además, dos personas fueron denunciadas por portar armas blancas no autorizadas en la zona este de la ciudad.