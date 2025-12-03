El Hospital de Jerez moderniza sus ocho quirófanos con una inversión de 42000 euros

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el «Hospital Universitario de Jerez iniciará el 5 de diciembre una intervención de modernización en sus ocho quirófanos con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la seguridad y la higiene, garantizando un entorno quirúrgico más seguro para pacientes y profesionales«.

Según ha explicado, esta intervención cuenta con una inversión de 42.000 euros y las actuaciones se enmarcan en el Acuerdo Marco de Obras de Reparación, Restauración, Rehabilitación y Conservación de Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz.

Así, incluyen la reparación de paramentos, la instalación del revestimiento 'Protectwall Polycarbonate Antibacterial' y la aplicación de pintura especializada, lo que permite mayor durabilidad, resistencia y facilidad de limpieza. El revestimiento protegerá las zonas más expuestas frente a agentes patógenos, mientras que los techos recibirán un acabado que mejora la luminosidad y el confort visual.

Antonio Sanz

Obras por fases en Jerez

Antonio Sanz ha afirmado que «los trabajos se ejecutarán estratégicamente durante el periodo navideño para minimizar el impacto en la actividad asistencial«. De esta forma, las obras «se desarrollarán en tres fases sucesivas, evitando intervenir en todos los quirófanos al mismo tiempo y garantizando la continuidad del servicio», ha asegurado el consejero.

Cada fase incluye obra, limpieza técnica, muestreo microbiológico y validación higiénico-sanitaria, de modo que cada quirófano recupere su funcionalidad solo cuando cumpla con todos los estándares exigidos.

Fases

La primera fase se llevará a cabo del 5 al 15 de diciembre, la segunda del 19 de diciembre al 2 de enero y la tercera del 2 al 12 de enero.

Finalmente, Antonio Sanz ha indicado que «esta intervención refleja el compromiso del hospital y de la Consejería de Sanidad con la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la modernización de los quirófanos, contribuyendo a mejorar las infraestructuras y la atención sanitaria sin afectar la continuidad del servicio, incluso durante el periodo navideño«.