Antoñito Molina confirma su presencia en Tío Pepe Festival en 2026

Tras el éxito arrollador de la gira Me Prometo, Antoñito Molina presenta 'Mis últimos Me Prometo', una serie muy limitada de conciertos que tendrá lugar en 2026. Entre las contadas fechas, la de Tío Pepe Festival. La noche del 25 de julio el público podrá vivir un directo cercano, apasionado y lleno de verdad, en el que el artista gaditano se reencontrará con su público antes de abrir la puerta a una nueva etapa creativa. Las entradas pueden adquirirse en la página web.

Con un puesta en escena vibrante diseñada para dialogar con el corazón y un repertorio lleno de himnos, Mis últimos Me Prometo será una ocasión irrepetible de volver a rendirse ante su magia.

Espacio también para la lírica

También habrá una noche dedicada a la zarzuela con tres figuras esenciales de la lírica española actual: el tenor Ismael Jordi, la soprano Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, al frente de la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro del Teatro Villamarta. Esta excepcional conjunción artística se dará cita el domingo 9 de agosto en el incomparable marco de Tío Pepe Festival 2026 para poner banda sonora al verano con las bodegas jerezanas como epicentro de una experiencia que trasciende lo meramente artístico. En un formato elegante y envolvente, la propuesta permitirá redescubrir algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio de un género cuya revitalización lo conecta ante un amplio público. Traición y modernidad se encontrarán en una noche única en Jerez de la Frontera.

Estos anuncios se unen a los ya hechos sobre los conciertos de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; la mítica banda británica de hard rock Deep Purple (10 de julio), la fuerza arrolladora de Pastora Soler (11 de julio), Sergio Dalma y su regreso al universo Via Dalma (18 de julio); el G-5 y su rumba contemporánea (19 de julio); Israel Fernández (26 de julio) como primera confirmación del ciclo Solera y Compás); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Luz Casal (2 de agosto) con el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto) y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury. Fechas a las que se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).