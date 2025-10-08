Alarma en la Plaza Esteve de Jerez: la Policía frustra un robo en un local de restauración

La Policía Nacional de Cádiz detuvieron a primera hora de la mañana del domingo 5 de octubre a dos personas, un hombre y una mujer, que presuntamente habían cometido un robo en un conocido establecimiento de restauración de la céntrica Plaza Esteve en Jerez de la Frontera.

En una nota, la Policía ha explicado que sobre las 06,00 horas de ese día, se comunicaba al 091 el salto de la alarma en varios puntos del interior del local afectado, desplazando rápidamente a dos unidades radio patrullas.

En la zona, los agentes localizaron a dos individuos, un hombre y una mujer cuyas características físicas y vestimentas coincidían plenamente con las imágenes de las cámaras de seguridad del local afectado. Ambos trataban de huir por los soportales de la Plaza Esteve hacía la cercana Plaza del Arenal.

Cuando los agentes les interceptaron, descubrieron que uno de ellos iba armado con cuchillo de grandes dimensiones y que entre sus ropas portaban dinero en metálico y objetos electrónicos tipo Ipad y teléfonos móviles, objetos que provenían del interior del local. Al mismo habían logrado acceder tras forzar los cierres exteriores y fracturar la puerta de acceso principal.

En base a las evidencias apreciadas, los agentes procedieron a la detención de ambas personas como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, y fueron traslados a las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde ingresaron en calabozos hasta que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.

Desde la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano se consiguió localizar a los propietarios del negocio y todos los objetos y dinero recuperados les fueron entregados en las dependencias de la Comisaría de Jerez.