Noche frenética en la costa de Cádiz en la lucha contra el narcotráfico: petaqueras, narcolanchas y cuatro detenidos

Jucil Cádiz ha informado a través de las redes sociales de una «noche frenética y sin descanso en la costa gaditana» en la constante lucha contra el narcotráfico.

«Se han detectado seis petaqueras rumbo al castillo de Sancti Petri, donde esperaban dos narcolanchas«, se apunta.

«Dos de las embarcaciones volcaron a la altura del puente Zuazo, dejando más de cien garrafas flotando por la zona», se añade.

El operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional se ha saldado con cuatro personas detenidas, 18 fardos incautados y un furgón y un coche lanzadera intervenidos.

«Una imagen que refleja la magnitud del fenómeno y la peligrosidad a la que nuestros compañeros se enfrentan cada noche en el litoral gaditano», se destaca con lamento desde Jucil.

«Este gran resultado operativo vuelve a poner en evidencia la profesionalidad y entrega de nuestros agentes, pero también la grave falta de medios y personal con la que la Guardia Civil debe combatir una lucha desigual contra el narcotráfico en Cádiz. Desde JUCIL Cádiz seguimos exigiendo más recursos, más efectivos y condiciones dignas para quienes arriesgan su vida por todos. Porque defender la seguridad de la ciudadanía también significa proteger a quienes la garantizan«, se concluye desde la organización nacida del vientre de JUSAPOL para defender los derechos socio laborales de los guardias civiles.