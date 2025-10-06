NARCOTRÁFICO

Desmantelado un activo punto de venta de droga en Sanlúcar

El presunto responsable ha sido detenido por la Policía Nacional

Cierre a otro 'negocio' del hachís y la cocaína en Sanlúcar: tenían detectores de presencia

Sanlúcar insiste en ser declarada Zona de Especial Singularidad ante el crecimiento del narcotráfico

Desmantelado un activo punto de venta de droga en Sanlúcar

L.V.

Nuevo golpe contra el menudeo de drogas en Sanlúcar por parte de la Policía Nacional. Los agentes han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes y, además, han detenido al presunto responsable.

Fruto de las investigaciones dirigidas a la localización de puntos de venta de estupefacientes, se tuvo conocimiento de la reciente apertura de uno nuevo tras el desmantelamiento el pasado mes de agosto de uno de los más activos de la localidad.

Este nuevo establecimiento ilícito estaba dedicado al menudeo de cocaína, heroína y el denominado «rebujito», mezcla de ambas sustancias.

Con la autorización del Juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar se procedió a la entrada y registro del inmueble, donde se intervinieron nueve papelinas con «rebujito», una roca de cocaína con un peso aproximado de 0,82 gramos, una bolsita con 0,53 gramos de heroína, así como 1.050,10 euros en efectivo.

La persona responsable del punto de venta fue detenida y puesta a disposición judicial.

Con esta operación, la Policía Nacional ha defendido que continúa reforzando la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, una actividad que afecta de manera directa a la convivencia vecinal y a la seguridad ciudadana en Sanlúcar de Barrameda.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app