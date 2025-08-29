Cierre a otro 'negocio' del hachís y la cocaína en Sanlúcar: tenían detectores de presencia

Desde hacía varios meses la Policía había detectado en Sanlúcar un nuevo punto de venta de droga muy activo. Por donde todos los días y casi a todas horas personas drogodependientes acudían a por la dosis o, también, por mercancía para vender ellos como intermediarios. Ubicado en la plaza Luis Cernuda el volumen de venta era bastante importante, tanto como para que tuvieran un lugar donde almacenar el hachís y, sobre todo, la cocaína que distribuían.

De esta forma la brigada de Policía Judicial de la Comisaría sanluqueña se puso con la investigación para poder identificar y probar quienes eran esos presuntos 'camellos' que estaban tras este tráfico de estupefacientes a escala media. En esta ocasión no parecía 'menudeo' sino algo de mayor nivel. Arrancaba así la 'operación Black II'.

Según destaca la Policía, este punto de venta había generado numerosas protestas por parte de vecinos y asociaciones vecinales por el «trasiego constante» de personas a cualquier hora del día y de la semana. En este narcopiso utilizaban las medidas de vigilancia habituales que los vendedores suelen colocar para evitar los registros sorpresa. Pero en esta ocasión además de las cámaras de videovigilancia tenían detectores de presencia.

Así, el pasado lunes a primera hora de la mañana decenas de agentes participaban en el operativo para echar el cierre a esta organización. Efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción, Unidad Canina, y policía judicial se desplegaban por la ciudad para realizar en total tres entradas y registros. Uno de ellos se realizaba en una finca situada en el extrarradio rural de Sanlúcar que, al parecer, utilizaban de 'guardería' de la droga que iban 'despachando' en el otro punto. En total se han detenido a siete personas que, según la investigación, formaban parte de un grupo criminal «perfectamente organizado».

Dinero y droga intervenido en la operación. Más de 25.000 euros en billetes y monedas fraccionadas. LA VOZ

En los registros se incautaron 750 gramos de cocaína, nueve de hachís, y bastante dinero en efectivo (25.446 euros), además de vehículos de alta gama.

Los arrestados están acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sanlúcar de Barrameda, se ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro principales supuestos responsables.