Sanlúcar insiste en ser declarada Zona de Especial Singularidad ante el crecimiento del narcotráfico

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mantenido este lunes una reunión en Cádiz con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil para planificar medidas contra el narcotráfico en la ciudad.

Este encuentro se ha celebrado a petición de la alcaldesa con la intención de abordar la «creciente preocupación del Ayuntamiento y de la ciudadanía sanluqueña en general ante la problemática del narcotráfico en nuestro término municipal», especialmente en determinadas zonas, como La Jara, la Calle Central de La Algaida y las principales carreteras de acceso a la localidad.

Peticiones

La alcaldesa ha reseñado que «la situación actual requiere de una respuesta coordinada, urgente y contundente por parte de las distintas administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». De ahí que insista en solicitar la declaración de Sanlúcar como Municipio de Especial Singularidad, pidiendo, además, entre otras medidas, que se intensifiquen los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, un mayor control en el río Guadalquivir por las molestias a los buques pesqueros y la práctica de deportes náuticos en el mismo; la puesta en marcha de una campaña especial de control e identificación de vehículos de alta gama tanto en las zonas de Sanlúcar anteriormente mencionadas como en los accesos principales a nuestra ciudad, incluidas las carreras ilegales de coches, un incremento de armas y más actuaciones contra el menudeo. «Creemos que este plan contribuiría significativamente a la disuasión de las redes delictivas y a la mejora de la seguridad ciudadana», ha asegurado Carmen Álvarez.

En palabras también de la alcaldesa, «para poder llevar a cabo dicha campaña es fundamental contar con un refuerzo de recursos humanos y materiales, especialmente con la colaboración de la Policía Nacional». «Estamos plenamente convencidos de que, mediante la cooperación institucional y el refuerzo de los medios de seguridad, lograremos avanzar en la erradicación de este grave problema que afecta a la convivencia, la seguridad y la imagen de nuestra ciudad», ha manifestado recordando que es competencia de los cuerpos de seguridad del Estado.

Carmen Álvarez ha valorado positivamente la reunión destacando el clima de cordialidad y entendimiento en el que se ha desarrollado. En este sentido, la alcaldesa ha agradecido la predisposición positiva mostrada por la subdelegada del Gobierno y los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil para atender las demandas del Ayuntamiento y el pueblo de Sanlúcar ante esta problemática que sufre la ciudad desde hace muchos años, reconociendo también su esfuerzo e insistiendo en la necesidad de seguir trabajando de la mano.