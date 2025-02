La Policía Local de Conil llora la muerte de un querido compañero: «Te has marchado igual que llegaste»

«Te has marchado igual que llegaste, sin hacer ruido, tranquilo, pasando desapercibido. Has luchado como un campeón hasta el final. Maldita enfermedad que ha podido contigo«.

La Policía Local de Conil ha hecho público en las últimas horas, a través de las redes sociales, su gran pesar por la muerte de un querido compañero: Manuel Sánchez Medina.

«Aunque pusieras en tu página hace dos días »That's all folks« me vas a perdonar pero no estamos de acuerdo contigo. Eso NO fue todo amigo. Has dejado huella entre todos nosotros, has sido compañero y amigo de toda la plantilla y hasta en los momentos más duros de tu larga enfermedad nos has sacado una sonrisa«, se destaca resaltando su figura y dejando muy claro que será imposible olvidarle.

«P-182 Manuel SÁNCHEZ MEDINA. Que la tierra te sea leve. Descansa en paz compañero, te lo mereces«, se concluye con dolor desde la Policía Local de Conil.

Las reacciones de dolor y pesar no paran de sucederse en las redes sociales.

