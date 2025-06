Antonio González, alcalde de Vejer: «No tiene sentido poner duchas donde no hay agua potable»

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha decidido mantener la supresión de las duchas en la playa de El Palmar durante la temporada de verano. A pesar de que la situación hídrica en la provincia de Cádiz ha mejorado considerablemente con respecto al año pasado, el alcalde del municipio, Antonio González, ha defendido esta decisión como un «acto de responsabilidad» frente a una sequía que, aunque menos severa, sigue activa. Vejer es uno de los cuatro municipios de la provincia de Cádiz donde no habrá duchas en las playas, al igual que Puerto Real, Sanlúcar y Tarifa, aunque en esta localidad solo estará disponible en la Playa Chica y en el módulo para personas con movilidad reducida. En Barbate, por ejemplo, solo habrá duchas en las playas del entorno urbano, por lo que no estarán disponibles en Los Caños y Zahora.

El motivo de que no haya duchas en la playa de El Palmar «es muy sencillo, es ser consciente de que la situación hídrica todavía es grave», explica en LA VOZ DE CÁDIZ el regidor. «Estamos en situación de sequía, ya no en sequía severa, pero seguimos en situación de sequía y los ayuntamientos debemos dar el punto de vista responsable. Y sobre todo ahora, en los meses estivales, donde hay un mayor consumo de agua y es un bien que tenemos que proteger».

La decisión, asegura González, no ha generado polémica ni quejas por parte de vecinos, turistas o colectivos locales. «Yo lo que noto es una condescendencia de la gente con la situación. La gente entiende que no hay agua y que no supone un agravio el no poder ducharse en El Palmar», afirma. El alcalde defiende que los ciudadanos han asumido esta medida «con madurez», y destaca que, al ser una playa de carácter rural, donde los servicios son temporales, la supresión de duchas no representa una pérdida importante en términos de comodidad.

«Nuestra playa no es una playa urbana. Es una playa que los servicios son de temporada, que se inician en junio y terminan en septiembre, y que requieren una serie de infraestructuras», argumenta González. Además, incide en que «en un sitio donde no hay agua potable, no tiene mucho sentido que haya duchas con agua potable. Es decir, te puedas duchar en la playa del Palmar, en la arena, pero tú todavía no tengas agua en tu casa. Esa es una dicotomía un poquito seria, que tenemos que abordarla con responsabilidad».

Vejer, como recuerda su alcalde, fue uno de los primeros municipios de la provincia de Cádiz que anunció en 2024 la supresión de estos servicios. «El año pasado, en el momento más complicado de la sequía, fuimos pioneros en eliminar el servicio. Después hubo un efecto contagio que fue positivo porque fueron muchos los municipios que eliminaron también de las playas este servicio».

Otras medidas para el ahorro de agua

En paralelo a la medida, el Ayuntamiento ha puesto en marcha otras acciones orientadas al ahorro y eficiencia del uso del agua en todo el término municipal. «Las medidas sobre todo tienen que ir destinadas al mayor control del consumo. Estamos haciendo mucho control en aquellos enganches ilegales y se están sancionando», detalla el alcalde.

«Uno de los motivos que nos hacía tener peores circunstancias de abastecimiento era también las muchas pérdidas de agua», reconoce. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha impulsado un plan de inversión para renovar infraestructuras, aumentar la capacidad de almacenamiento de los depósitos y reducir el porcentaje de fugas. «Cuando entramos en el gobierno, se perdía el 40% del agua que llegaba a la red urbana. Ahora estamos en un 30%. Hemos bajado en un 10% en apenas un año y medio», explica González. «Creo que son datos alentadores. Por lo menos estamos intentando proteger el agua».

Señala que, recientemente, ante una avería en la red principal del consorcio que afectó a varios municipios de la zona, Vejer fue el único que no sufrió cortes. «Fuimos capaces de contener el suministro gracias a nuestros depósitos y a no tener tanta pérdida. Evitamos que se cortara el agua en el municipio».

Sobre las duchas, concluye: «Es que por ahí se tira muchísima agua. Y además es un elemento de concentración que nos ayudó a lo más importante: que la gente, cuando vaya a la playa, piense que lo lógico es ducharse en casa, en el hotel o en el apartamento, y no tener que hacerlo con agua de la red de todos, en una zona donde precisamente no hay agua potable».