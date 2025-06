Ducharse en la playa, un lujo desigual en Cádiz este verano

Las lluvias de la primavera han dado una tregua a Cádiz. Si hace un año la provincia contaba solo con un 15% de agua embalsada, en 2025 los embalses superan el 55%. Si hace un año las administraciones públicas contemplaban la opción real de tener que efectuar cortes en el suministro de agua y se tomaban medidas como la reducción de la presión del agua, en 2025 se han vuelto a activar muchas fuentes municipales que llevaban meses sin funcionar. En plena temporada de verano, la gestión del agua se ha convertido en un asunto que he generado polémica en el territorio gaditano. Mientras Cádiz se prepara para la llegada masiva de miles y miles de turistas durante los próximos meses, los gestores municipales no han tomado un criterio unificado sobre el funcionamiento de las duchas y lavapiés en las playas. Algunos han optado por instaurar el servicio, otros han anunciado que a pesar de la mejora en la situación hídrica no habilitarán el servicio, otros consistorios como Conil reducirán el número operativo de duchas y lavapiés, mientras que en Tarifa habrá lavapiés en todas las playas, pero solo habrá duchas en la Playa Chica y para las personas con movilidad reducida.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía acordó a finales del mes de mayo mantener el límite de 225 litros por habitante y día para el consumo de agua para abastecimiento de uso urbano en municipios costeros como El Puerto, Puerto Real, Rota, Chiclana, San Fernando o Vejer; mientras que en el ámbito del Campo de Gibraltar se subió a 250 litros. Ese dato, ya sean 225 litros o 250 litros, representa el máximo consumo diario establecido por la Junta para cada municipio, y cada Ayuntamiento toma las medidas que estime oportuno para no sobrepasar dicho tope. La gran mayoría de ayuntamientos, por ejemplo, usan agua de pozo para regar parques y jardines. Por ejemplo, en Chiclana, se usa agua regenerada de la depuradora de El Torno, mientras que los campos de golf utilizan agua de la depuradora de La Barrosa. Cada municipio toma sus medidas, y decide si habilitar o no el servicio de duchas y playas.

Hasta cuatro ayuntamientos no habilitan las duchas

Hasta cuatro ayuntamientos de la provincia de Cádiz han anunciado que no habilitarán servicio de duchas en las playas para el verano de 2025. Uno de ellos es Puerto Real, donde comenzaba oficialmente la temporada de playas este domingo 15 de junio. El Consistorio informaba de que «no podrán usarse» los servicios de duchas y lavapiés como medida de ahorro de agua.

Desde el Ayuntamiento se señala que «esta resolución, que se adopta por responsabilidad y compromiso con el cambio climático, resulta acorde con las recomendaciones del Consorcio de Aguas y el Bando de la alcaldesa sobre la sequía de 2024, aún en vigor».

El responsable de Infraestructura Azul, Antonio Gil, destacó que «el Ayuntamiento no está usando agua potable ni para riegos ni para baldeos, sino agua de pozo, porque somos los primeros comprometidos con el ahorro de agua y en el aprovechamiento y reutilización de todos los recursos»

Otro de los municipios costeros de la provincia de Cádiz que no contará con servicio de duchas ni lavapiés en las playas es Sanlúcar de Barrameda. La delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, afirmó en el pleno ordinario del mes de mayo que «las playas de Sanlúcar no tendrán duchas este verano», como medida de «concienciación sobre el ahorro del agua».

Esta medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición. La presidenta del PP de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha pedido a la alcaldesa que devuelva estos recursos a las playas esta temporada. «Es preciso mantener una actitud responsable y evitar el despilfarro», pero «no hay motivos para privar de estos servicios a los usuarios de las playas«, ha señalado. Desde VOX, Carmen Álvarez, manifestó al respecto que »los sanluqueños están siendo víctimas de una dejadez institucional intolerable. No se puede seguir justificando la falta de mantenimiento y servicios básicos con argumentos vacíos. Sanlúcar merece respeto y soluciones, no excusas«.

En Vejer de la Frontera, en la playa de El Palmar, tampoco estarán habilitados estos servicios para el verano. La pasada semana, durante la inauguración oficial de la temporada de playas, que se extenderá hasta el próximo 14 de septiembre, el propio alcalde del municipio, Antonio González, señalaba que «aunque este año haya llovido más, seguimos en situación de sequía. Debemos mantener medidas que favorezcan el ahorro de un recurso tan escaso y valioso como el agua». No obstante, sí están operativos los principales servicios que garantizan el correcto funcionamiento de la playa: socorrismo, enfermería, limpieza y vigilancia, «con el objetivo de garantizar a residentes y visitantes una jornada de playa segura y agradable para todos los bañistas».

El cuarto municipio sin duchas en la playa, aunque con una excepción es Tarifa. Fuentes municipales consultadas por este medio señalan que sí habrá lavapiés en todas las playas, pero las duchas solo estarán habilitadas en la Playa Chica, situada en el entorno urbano del municipio, y en el módulo de personas con movilidad reducida.

En Barbate, solo habrá duchas en las playas del entorno urbano, y por lo tanto este servicio no estará operativo en Los Caños, en la Playa de la Hierbabuena ni tampoco en Zahora.

En el resto de municipios costero de la provincia de Cádiz los bañistas podrán disfrutar del servicio de duchas y lavapiés en la playa. Es el caso de Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, Chiclana, San Fernando, La Línea, San Roque y Algeciras. Cabe destacar que en muchos de estos municipios estos servicios ya estuvieron operativos en Semana Santa.

Los embalses, al 55% de su capacidad

Los embalses de la provincia de Cádiz han comenzado la semana con un volumen de agua embalsada que alcanza el 55,19% de su capacidad total, lo que equivale a 1.005 hectómetros cúbicos. Esta cifra representa una mejora significativa respecto al mismo periodo del año pasado, cuando los embalses gaditanos apenas almacenaban 538 hectómetros cúbicos, lo que suponía tan solo el 29,54% de su capacidad máxima.

Este incremento notable en las reservas hídricas se produce tras un año hidrológico más favorable, marcado por precipitaciones más abundantes y regulares en comparación con años anteriores, sobre todo durante el mes de marzo. En conjunto, Cádiz acumuló 239 mm de lluvia durante marzo, lo que la situó como la segunda provincia más lluviosa de España, solo por detrás de Málaga con 256 mm. En el municipio de Grazalema, se recogieron un total de 785,6 litros por metro cuadrado, el mayor valor de lluvia de todo el país durante marzo. A su vez, en municipios como en Los Barrios, se registraron 424,4 litros por metro cuadrado, casi tres veces la media histórica (137,4 litros por metro cuadrado), acumuladas a lo largo de 22 días consecutivos de lluvia.

Estas precipitaciones han provocado que la imagen de los pantanos y embalses cambien radicalmente a como se encontraban hace un año y medio. El embalse de Almodóvar, se encuentra al 83,33% de su capacidad total con 5 hectómetros cúbicos de agua. El embalse de Arcos, con 14 hectómetros cúbicos de agua almacenados ha alcanzando su tope máximo, mientras que el de Barbate, con 115 hm3 de agua se sitúa en el 50,44%.

El embalse de Bornos, uno de los más importantes del sistema hídrico de la provincia, alcanza actualmente el 76% de su capacidad total, albergando 152 hectómetros cúbicos de agua. Le sigue muy de cerca el embalse de Los Hurones, que registra un nivel del 83,70%, con 113 hectómetros cúbicos, lo que lo sitúa entre los que presentan una situación más favorable en términos de almacenamiento.

En la comarca del Campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra también en una posición destacada, con un 86,36% de llenado, lo que equivale a 76 hectómetros cúbicos de agua acumulada. Por su parte, el embalse del Celemín, en el término municipal de Medina Sidonia, registra un nivel del 71,11%, con 32 hectómetros cúbicos. Otro de los embalses con cifras positivas es el de Charco Redondo, que se encuentra al 70,73% de su capacidad, con 58 hectómetros cúbicos almacenados.

El embalse de Guadalcacín, el mayor de la provincia y uno de los más relevantes de Andalucía occidental, se encuentra al 46,75% de su capacidad, con un total de 374 hectómetros cúbicos embalsados. Finalmente, el embalse de Zahara-El Gastor es el que presenta la situación más desfavorable en estos momentos. Se encuentra al 29,60%, con apenas 66 hectómetros cúbicos de agua almacenada.