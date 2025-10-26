La investigación apunta la muerte «accidental» del hombre calcinado en una finca de Torre Alháquime

La investigación abierta por la Guardia Civil tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón calcinado este pasado sábado en una finca ubicada en la localidad de Torre Alháquime, apunta a que se trataría de un fallecimiento de carácter «accidental», aunque todavía se sigue trabajando para determinar el origen de lo ocurrido, así como en la confirmación oficial de la identidad de la persona fallecida.

El Instituto Armado ha informado en un mensaje difundido a los medios que el levantamiento del cadáver se realizó a las 17,30 horas de la pasada jornada, después de la inspección ocular de la Guardia Civil. Asimismo, ha indicado que el Puesto de Olvera instruye las oportunas diligencias que serán entregadas en el Juzgado número 2 de Arcos, que esta de guardia.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el teléfono del 112 recibió varios avisos sobre las 16,15 horas que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas. Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Más temas:

Guardia Civil